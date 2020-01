Lo que debes saber sobre el brote de coronavirus en China

Los funcionarios de salud de distintas partes del mundo vigilan de cerca el brote de un nuevo virus en China. Los gobiernos están reforzando la revisión de pasajeros provenientes de la zona afectada para tratar de evitar que la infección se propague.



Esto es lo que se debe de saber sobre la infección:



¿CUÁL ES LA ENFERMEDAD?



Los científicos la han identificado como un nuevo tipo de coronavirus. Hay muchos tipos conocidos de coronavirus. Algunos causan el resfriado común, mientras que otros encontrados en murciégalos, camellos u otros animales están relacionados con enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio agudo grave (SRAS, o SARS por sus siglas en inglés) o el síndrome respiratorio por coronavirus de Medio Oriente (MERS).



¿POR QUÉ SE LLAMA CORONAVIRUS?



Corona proviene del latín y se refiere a la forma de las aureolas o coronas. Los coronavirus tienen esa forma circular.



¿CUÁNDO SE ENCONTRÓ EL NUEVO VIRUS?



El brote comenzó el mes pasado en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, aparentemente en un mercado de alimentos.



¿CUÁNTAS PERSONAS LO TIENEN Y QUÉ TAN AMPLIO ES EL BROTE?



Se han identificado alrededor de 300 casos. Hay aproximadamente 260 en Wuhan, de acuerdo con las autoridades chinas. Los casos en otras ciudades, incluidas Beijing y Shanghái, totalizan unos 30. Fueron reportados en el inicio de la agitada temporada de viajes por la festividad del Año Nuevo Lunar. Muchos chinos viajan al extranjero para la ocasión y se han confirmado pocos casos fuera de China, incluidos en Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Tailandia y Taiwán.



Se prevé que esa agitada temporada de viajes propague el virus más ampliamente.



¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?



Los síntomas comunes incluyen secreción nasal, dolor de cabeza, tos y fiebre. Las dificultades para respirar, escalofríos y dolores corporales están asociados con tipos de coronavirus más peligrosos, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.



¿CÓMO SE TRATA?



No hay medicamentos específicos para la enfermedad y ninguna vacuna para prevenirla. Los síntomas son tratados con fármacos para el dolor y la fiebre, y se le aconseja a la gente tomar líquidos en abundancia y quedarse en casa descansando. La mayoría de las personas que presentan el coronavirus común se recuperan sin requerir atención médica.



¿CÓMO SE PROPAGA EL CORONAVIRUS?



Muchos coronavirus pueden propagarse a través de la tos o los estornudos, o por tocar a una persona infectada. Al principio, las autoridades de China dijeron que no había evidencia de una transmisión de persona a persona en el brote actual. Pero un panel de expertos ha concluido que ha habido por lo menos algunos casos de personas que se contagiaron de otras personas, aumentando la posibilidad de que se pueda esparcir más ampliamente.



¿PODRÍA SER TAN MALO COMO EL SARS?



Hasta ahora, el virus parece ser menos peligroso e infeccioso que el SARS, que también comenzó en China y provocó la muerte de aproximadamente 800 personas. Para el martes, se habían reportado seis muertes, todas ocurridas en Wuhan. Los virus pueden mutar a formas más peligrosas y contagiosas. De momento, es demasiado pronto para decir qué pasará con este.



