Locales de pollo asado o rostizado en Coatepec esperan ventas del 90%, por cena navideña

Familias coatepecanas han acudido desde temprana hora a los mercados del Pueblo Mágico para hacer sus compras para la tradicional cena de Navidad.



El pollo ha sido la opción más recurrente entre los ciudadanos y la venta, según los comerciantes, ha ido repuntando hasta en un 60 por ciento.



No obstante, se espera que en las siguientes horas llegue hasta en un 90 por ciento, especialmente en negocios de pollo asado o rostizado.



Los negocios de carne indicaron un aumento en sus ventas en un 40 por ciento, pues admiten que hay gente que prefiere comprar pollo o algún tipo de pescado para cenar.



Por su parte, locatarios de otros productos como juguetes, discos, semilleros, ropa y zapato señalaron que por el momento sus ventas están "tranquilas" e indicaron que se debe a que la población no cuenta con los suficientes recursos.



Sin embargo, no descartaron que puedan vender un poco más en los siguientes días, poco antes del festejo de fin de año.