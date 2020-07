Locales en renta y tiendas en quiebra, el panorama en el Centro de Veracruz Puerto

Aunque algunos comercios no esenciales han reabierto sus puertas en el Centro Histórico de Veracruz, son muchos los que ya cerraron de manera definitiva y los locales ya se encuentran en renta.



En la avenida Independencia, la de mayor comercio, hay hasta 4 espacios seguidos que ya están disponibles y con el anuncio de alquiler.



“Ya tienen como dos semanas que empezaron a vaciar la zapatería, ya habían cerrado y pues sólo abrieron para ir sacando, ya hace unos días quitaron los letreros y vimos que está el anuncio de se renta”, dijo Lucía, vendedora de una tienda de ropa en la avenida Independencia.



De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Veracruz, suman 4 mil 500 negocios los que han bajado sus cortinas, principalmente se ubican en el primer cuadro del puerto de Veracruz.



El mismo organismo, meses atrás, había manifestado que muchos empresarios ya no tenían ni para pagar la renta e incluso recurrían a préstamos.



"La pérdida por cierre de empresas es de aproximadamente 4 mil 500 empresas con un aproximado de 50 mil empleos en la zona de Veracruz y áreas conurbadas", señaló el presidente de la CANACO, José Antonio Mendoza.



Panaderías, zapaterías, ropa y accesorios, son los comercios que ya están cerrados y sus locales desalojados, a la espera de que otro negocio se establezca.



Ante la situación de que la pandemia por el COVID-19 ha generado crisis en el comercio, han requerido y sin respuesta el apoyo de los Gobiernos Municipales, Estatal y Federal.



"Se contempla que esta situación va a durar, las defunciones no paran, es apremiante que se considere la participación del Gobierno. Los comerciantes de Veracruz no somos escuchados", concluyó.