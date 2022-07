La Comisión Estatal de Búsqueda dio a conocer que el joven paramédico de la Cruz Roja de Córdoba, Carlos André Rosas Salazar, ya fue localizado y se encuentra con sus familiares.Aunque no está del todo claro las condiciones en que fue localizado, tuvieron que pasar 48 horas para que el joven regresara a su casa.Autoridades ministeriales tomarán la declaración del paramédico, a fin de determinar de qué se trató, pues de los hechos existía una averiguación.Cómo se informó en su oportunidad, familiares y amigos reportaron el pasado 11 de julio que el técnico en urgencias médicas no regresó.Al no tener respuesta en su teléfono celular, el joven paramédico fue buscado en diversas dependencias y propiedades, pero sin resultados.Lo cierto es que de las últimas diez personas desaparecidas de municipios de la zona centro, cuatro han aparecido sin vida, otros cuatro fueron localizados o liberados y dos siguen sin ser localizados.