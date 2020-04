Locatario del mercado “Hidalgo”, caso sospechoso de COVID-19

Un vendedor de elotes del Mercado “Hidalgo” se encuentra internado en el Hospital Regional de Alta Especialidad Veracruz, como paciente delicado sospechoso de Coronavirus. Lo habría contraído en su lugar de trabajo.



El comerciante Aldo B. G., de 54 años de edad, ingresó en las primeras horas del 24 de abril a dicho nosocomio por presentar tos intensa, dificultad para respirar, calentura, dolor de cabeza y falta de apetito. Lo llevó su compadre, quien trabaja en el Mercado “Malibrán”.



Debido a que en el país se decretó la Fase 3 de la pandemia por Coronavirus, en la que se prevé el aumento exponencial de trasmisión, este viernes 24, el gobernador Cuitláhuac García informó que desde este fin de semana PC Estatal coadyuvará con los municipios para evitar aglomeraciones en mercados, ya que en estos puntos se pudieran generar contagios de COVID-19.



Mireya, hermana de Aldo, relata: “Es la frustración más grande que he tenido, todo el día sin que nadie me dijera nada de mi hermano; no sabía si estaba vivo. Ya hoy temprano me confirmaron que está delicado y que lo tienen entubado y eso porque estuve insistiendo aquí afuera del hospital”.



Mireya “B” viajó desde Tlalixcoyan al enterarse la situación de su hermano Aldo, quien desde joven se vino hacer su vida de comerciante en Veracruz Puerto.



También señala que junto con su hermano hay al menos otras tres personas que trabajan en el mismo mercado que presentan los mismos síntomas y no se sabe dónde están.



Los familiares están a unas horas de saber el resultado de Aldo, quien se encuentra internado en el HRAEV, en la cama 431 sur. De dar positivo por COVID-19, dicho mercado resultaría ser una fuente de contagio.



Aunque Ayuntamiento cerró parques, playas y áreas recreativas y hasta tomó medidas drásticas como cercar el zócalo de la ciudad, nunca implementó medidas para contener la afluencia de la zona de mercados.