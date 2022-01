Locatarios del mercado Coatzacoalcos se quejan de nuevo titular de Desarrollo Económico

El nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Económico municipal, Carlos Mendoza Chesty, fue acusado de arbitrario por locatarios del mercado Coatzacoalcos luego de despedir a personal de confianza, solo por haber trabajado con el ex alcalde Víctor Carranza.Guillermina Trejo Cortes, secretaria general de locatarios en la central de abastos, dio a conocer que a consecuencia de las acciones del funcionario, ahora no tienen agua potable ni luz pues despidió a los encargados de resolver esos asuntos.“Apenas tenemos 19 días y ya hay carencias. Estamos haciendo la petición de que seamos escuchados para que el señor Noé García Joffre sea el portavoz con nuestro presidente y muestre las injusticias que estamos pasando. El secretario del presidente es una persona muy amable, caso contrario al de Carlos Mendoza Chesty, pues él fue el que suspendió todo y tiene que saberlo nuestro señor alcalde para que mejor nos ponga una gente que sí tenga educación, porque puesto que tiene (Mendoza Chesty) le está quedando muy grande”, indicó.Trejo Cortes reiteró que Carlos Mendoza Chesty hizo mal las cosas desde el primer acercamiento que hubo con los locatarios del mercado.“Las cosas las hizo mal, porque en la comuna pasada vino nuestro alcalde y nos trajo a toda su comitiva, administrador y todo, trabajamos bien; ahorita vinieron a hacer cambios y no nos avisaron que nos iban cambiar al administrador, al personal de confianza. Yo tengo entendido que en los otros mercados no movieron a nadie”, dijo.El actual secretario de Desarrollo Económico les informó que sacarían a los trabajadores de la administración de Víctor Carranza Rosaldo por malos manejos en los recursos del mercado.La dirigente de los 300 locatarios del mercado concluyó diciendo que con la desaparición de la Dirección de Mercados esperan no tener problemas con las gestiones, pues ahora serán responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico.