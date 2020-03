Locatarios de Mercado “Miguel Rebolledo” critican cierre de 5 accesos

Algunos locatarios del mercado municipal “Miguel Rebolledo” en Coatepec, aseguraron que el cierre de cinco de los nueve accesos al inmueble, medidas que ejecutó la dirección de Comercio este lunes por el coronavirus, sólo servirán para disminuir sus ventas y no las aglomeraciones al interior.



Y es que según los vendedores, comentaron que la población se “junta” en los accesos, además de que no se están siguiendo las medidas como el uso de gel antibacterial para ingresar.



“Comprendo pero no creo que sea una medida adecuada, sí es necesario pero hay más aglomeración porque hay pocos accesos. Sí hay afectación en las ventas”, indicó la vendedora Luz María.



“Cerraron pero otras están abiertas. Entonces, no creo funcione, sólo por momentos aplicaron el gel antibacterial”, acotó Jonathan.



Asimismo, estos negociantes señalaron que si no hay ventas, no habrá cómo pagarles a los empleados encargados de algunas alacenas.



“Está mal porque somos trabajadores y si no hay gente para vender, ¿a quién le vendemos? Y no habrá ingresos para que nos paguen a nosotros, ya bajó la venta, mucho, demasiado, no hemos tenido gente”, expresó Martín.



“Siento que no, cada quien es responsable, si alguien está enfermo que no salga y así evitar contagios pero siento que esas medidas de gel y guantes no funcionan, nos está afectando porque la gente ve cerradas las puertas y se va”, comentó María Teresa.