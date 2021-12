Locatarios de Plaza Clavijero piden instalarse en la calle por temporada navideña

Vendedores de la Plaza Clavijero, en el centro de Xalapa, "tomaron" dichas instalaciones para exigir que se les permita vender en la vía pública durante la época navideña, como ha ocurrido en anteriores administraciones.Los comerciantes se agolparon en la entrada del lugar y sobre uno de los carriles de la calle Clavijero, en espera de entablar un diálogo con las autoridades municipales, sin que amagaran con tomar la vialidad si no lograban un acuerdo.Indicaron que la protesta se debe a la falta de mantenimiento, que el gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero supuestamente dejó pendiente de realizar y que tiene que ver con la remodelación de los baños, cambio y rehabilitación de luminarias, así como del techo que presenta filtraciones."Por ahorita en la venta decembrina siempre nos salimos, le pueden preguntar a Elizabeth Morales, le pueden preguntar a Américo Zúñiga Martínez”."A ver si así la autoridad se pone las pilas de lo que quedó pendiente del sustento de la plaza, mantenimiento y todo eso, cada comuna así ha sido, nos permiten pero Hipólito ahorita se cierra", manifestó José Gregorio Castelán Martínez, representante de la Organización VIVE y del Frente de Vendedores Ambulantes de Xalapa.Si bien la autoridad capitalina autorizó que puedan vender sobre la calle Guadalupe Victoria, expresó que no todos los vendedores caben en esos espacios, por ello decidieron colocar algunas estructuras sobre Clavijero, a la entrada de la plaza."Los espacios que están ahí son para cubrir la temporada decembrina, no es algo permanente pero cada año los compañeros se salen en ese espacio. Ahorita están en diálogo (con funcionarios del Ayuntamiento) y nos darán la información sobre el acuerdo", expresó uno de comerciantes que lo acompañaba.Castelán Martínez acusó a Rodríguez Herrero de ser "una persona soberbia, engreída" y dijo esperar que la relación con el alcalde electo, Ricardo Ahued Bardahuil, sea más cordial, porque a su juicio, él "es otra persona, votamos por él y vamos a seguir pidiéndole el apoyo, sabemos que es otra clase de persona, él es humilde y nos va a apoyar a los ambulantes".Pidió compresión de la ciudadanía ante la actividad comercial en vía pública, afirmando que no son rateros, sino vendedores ambulantes que buscan el sustento de sus familias."Sabemos que estorbamos en las calles pero por necesidad estamos vendiendo en las calles, en las banquetas, obviamente bajo ciertos lineamientos de alinearse y respetar y todo eso", externó.