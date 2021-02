Locatarios del mercado “La Rotonda” exigen conocer proyecto de rehabilitación

Locatarios del mercado “Adolfo Ruíz Cortines”, conocido como "La Rotonda" en Xalapa, se manifestaron frente a Palacio Municipal, para exigir a las autoridades presentar el proyecto que se pretende realizar en dichas instalaciones.



Explicaron que el único temor que impera con los inconformes, es que se queden sin trabajo por varios meses.



"Ya fueron a hacer estudios de suelo, ya fueron los topógrafos, pero no nos han mostrado el proyecto. El temor aquí es que nos saquen del mercado y perdamos nuestra fuente de ingresos".



Argumentaron que lo único que saben es que dicho proyecto está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), pero no en qué consiste.



"No se nos ha informado, no se nos ha tomado en cuenta. Muchas de las personas vivimos al día, si nos quitan, si nos mueven, no será lo mismo, no será la misma clientela".



Mencionaron que no rechazan la remodelación del espacio siempre y cuando tengan la información de manera transparente.



"No sabemos cuándo inician los trabajos ni en qué consiste. Somos más de 140 personas las que resultaríamos afectados. Hay familias que dependen de éste trabajo. Queremos información".



Detallaron que en una reunión con el cabildo xalapeño, se les dijo que los locatarios tenían más información que el propio Ayuntamiento, por lo que estarían a la espera de tener los datos adecuados y saber los beneficios y consecuencias que pudieran darse por la obra.



"Nos preguntaron que qué es lo que sabíamos nosotros, y su respuesta fue que nosotros teníamos más información que ellos. Estuvo la síndica, el subdirector de Comercio, y demás autoridades", expresaron.