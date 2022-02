Locatarios del mercado “Miguel Hidalgo” apoyan a migrantes con trabajo

Locatarios del mercado “Miguel Hidalgo” del puerto de Veracruz emplean a migrantes de Haití que llegan a pedir trabajo y que cuentan con sus permisos para estar en el país, señalan que lo hacen por ayudarlos y tengan una forma de ingresos mientras se encuentran en el puerto.Algunos son requeridos sólo los fines de semana cuando incrementa la actividad comercial, principalmente en negocios de venta de alimentos y de verduras. Aunque son principalmente haitianos, también han llegado de otras nacionalidades de centro y Suramérica.“Podemos ver que en algunos locales sí ha habido contrataciones de haitianos, hay algunos que sí se apoyan un poquito, porque sí se necesita uno o dos pero no pasa de este número de personas. Igual colombianos, a veces hasta cubanos pero de manera esporádica”, señaló Paulina Herrera Saviñón, secretaria de organización del mercado.Los comerciantes precisan que tratan de apoyar a los migrantes lo más que pueden dando un trabajo pero la situación económica es complicada para ellos y en algunos casos se ha ido reduciendo la plantilla laboral.No obstante, se les ofrece ocupación como meseros, apoyo en la cocina, cargador o lo que se pueda."También los apoyamos humanitariamente con trabajo, no es que les vamos a regalar el dinero, sí les estamos dando y sí trabajan, aquí al menos una muchacha está trabajando con nosotros, está viniendo mucha gente de color, de otro lado", dijo Javier Castañeda.De manera general, la solicitud de empleo se ha incrementado en los últimos días, señalan los locatarios, tanto de extranjeros como de los veracruzanos."Del 15 para acá ha habido más movimiento en gente que está desempleada y busca trabajo de lo que sea pero uno a veces no puede dar esa oportunidad aunque quisiera ayudarle porque nosotros tampoco estamos teniendo (ingresos)", finalizó.