Locatarios demandan abrir todos los accesos al mercado “Zapata”, en Orizaba

Locatarios del mercado “Emiliano Zapata” de Orizaba protestaron la mañana de este miércoles, para exigir que se abran todas las puertas del zoco, pues el Ayuntamiento cerró algunas como medida sanitaria ante la pandemia.



Dijeron que es riesgoso en materia de protección civil que estén cerradas las puertas, además, ahuyenta a la clientela del mercado y hace pensar que no están laborando.



Durante su protesta, que duró alrededor de una hora, comentaron que sus ventas han venido a la baja desde que comenzó a hacerse más presente la epidemia en la región, por ello es que pidieron que haya más accesos abiertos para que sus ingresos no se reduzcan más de la cuenta.



Reiteraron que no está cerrado el zoco y todos los días opera, pero el filtro sanitario será más enérgico los miércoles y viernes.



Los vendedores destacaron que han buscado poner gente en las entradas para dotar de gel antibacterial a los compradores.



"Nosotros también nos sumamos a estas acciones que hace la autoridad para venir esta pandemia que no se va a ir".



Ante los reclamos, el director de Gobernación, Erik Morales, el coordinador de Proteccion Civil, Antonio Vázquez, el director de Comercio, Raymundo Reynoso, atendieron a los locatarios y luego de una reunión decidieron que se abrirán cinco puertas pero no se bajará el rigor de las medidas de prevención. Todos dijeron estar conformes.



"El Zapata", alberga a un promedio de mil 300 locatarios no solamente de Orizaba, sino de otros municipios de la región como Mariano Escobedo, La Perla, Ixhuatlancillo y Atzacan.