Locatarios estallan contra cerco sanitario en mercado de Orizaba; caen sus ventas

Locatarios del mercado “Melchor Ocampo” exigieron que el Ayuntamiento de Orizaba retire las vallas que colocó aledañas a este zoco, pues afirman que les está afectando y este martes tuvieron nula venta.



Indicaron que el Ayuntamiento había prometido que solamente sería cerrado el primer cuadro de la ciudad, donde se ubica este mercado, del día 8 9 y 10 de mayo, sin embargo, ahora ha dejado el cierre con vallas y filtro sanitario de manera indefinida.



Apuntaron que se ven afectados un promedio de 700 locatarios de este mercado, pues no tienen venta, toda vez que en el filtro sanitario solamente se permite la entrada de un miembro de cada familia, siempre y cuando porten cubrebocas.



Como medida de protesta, los vendedores decidieron tomar los baños municipales.



"Si no gana el Ayuntamiento, nosotros tampoco ganamos; aquí nadie gana, exigimos que el Ayuntamiento tome conciencia, nosotros tenemos cubrebocas, gel antibacterial para nuestros compradores y es injusto que solamente el mercado ‘Melchor Ocampo’ lo cerraron y le pusieron muchas restricciones a diferencia de los otros que existen en la ciudad, que durante el fin de semana estuvieron abiertos".



Los inconformes indicaron que también les ha afectado que solamente cuatro puertas estén abiertas y no todas con las que cuenta este lugar y dijeron que a las 2 de la tarde sostendrán una charla con autoridades municipales, quienes deberán darles una solución a su problema.