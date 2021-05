Locatarios no ven avances en rehabilitación del mercado “Revolución” de Córdoba

A más de un año del incendio del mercado “Revolución” de Córdoba, ubicado en la colonia Centro, el Ayuntamiento autorizó la segunda etapa de su rehabilitación



Será con una inversión de 15 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).



Sin embargo, al cumplirse un año del siniestro, el pasado 31 de enero, los locatarios denunciaron que no han visto avances en las obras de reconstrucción y pese a que se anunció una inversión de 20 millones de pesos, sólo se han derribado las estructuras dañadas y trabajos de limpieza.



Cabe recordar que el 31 de enero del 2020, el mercado municipal de Córdoba registró un incendio que consumió 300 locales (80 por ciento), aunque no hubo lesionados ni víctimas mortales.



El Cabildo aprobó la Licitación Pública Nacional para la rehabilitación del mercado público municipal “Revolución” y se tiene previsto que los trabajos inicien el 14 de junio para concluir el 31 de octubre de este año.



Los interesados en participar en el proceso licitatorio deberán presentar copia del tarjetón vigente en el Padrón Municipal de contratistas del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, o como mínimo copia del pago de la cuota de inscripción para pertenecer a dicho Padrón.



Para las empresas que no estén inscritas en el Padrón Municipal de Contratistas, deberán realizar su inscripción a más tardar el 12 de este mes de mayo; y deberán entregar constancia no mayor a 30 días de su estado en buró de crédito, tanto de la empresa como de sus accionistas.