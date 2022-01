Locatarios piden a Ahued solucionar fallas de construcción en Plaza Atletas

Además de pedir que se revisen los permisos que se concedieron a comerciantes para vender en la Plaza Atletas en la pasada administración municipal, el coordinador del Frente Social y Sindical Veracruzano, Enrique Mapel Lozada, afirmó que esperan que el gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil también atienda "los vicios ocultos" que tiene este mercado.En entrevista, indicó que el lugar, compuesto por 32 locales, enfrenta problemas y deficiencias como las instalaciones de gas y de drenaje, mismas que no fueron atendidas por las gestiones pasadas."Está mal el drenaje, están mal las instalaciones de gas. Por ejemplo, la compañera que trabaja alimentos, tiene que meter su tanque de gas ahí porque ellos hicieron una instalación general donde el tramo es muy largo y el tanque pierde presión, pusieron un tanque para todos y no funciona", aseguró.Mapel Lozada acusó que durante su construcción, en el Gobierno de Elizabeth Morales García, lo hicieron "muy a propósito, para reducir gastos, para quedarse yo creo con más dinero. Eso es lo cotidiano que pasa en la obra pública".Indicó que en los problemas de la plaza tienen que ver con factores internos y externos, recordando que con el alcalde Américo Zúñiga Martínez los "presionaban" para que pagaran entre 10 y 12 mil pesos por derecho de la cédula anual pero no cumplió resolviendo "los vicios ocultos", pese a contar con una fianza para ello."Quién sabe qué pasó con esa fianza porque nunca se resolvió ese asunto, es decir, quedó pendiente, los vicios ocultos de la plaza nunca fueron tomados en cuenta", reiteró el líder de los comerciantes.Sobre la presunta duplicidad de los permisos y la entrega de los mismos a familiares de exregidores de la administración de Hipólito Rodríguez Herrero, comentó que siguen exigiendo la cancelación inmediata de las siete cédulas que fueron otorgadas a personas ajenas a la plaza."Nada más por mencionarlo, hay una profesora que da clases en Banderilla, por ejemplo y se dice artesana, que viene del movimiento de los artesanos y hay otra que es psicóloga y tiene su consultorio", precisó.Manifestó que luego de la plática con el actual director de Desarrollo Económico, Alberto Romero Gutiérrez, la respuesta fue que se va a revisar, dado que se entregaron permisos en lugares que ya están ocupados por comerciantes de su organización.