Locatarios piden a xalapeños seguir comprando en mercados bajo las medidas pertinentes

Comerciantes de los mercados Rotonda, Jáuregui y Galeana, lamentaron las bajas ventas en dichos establecimientos, por lo que hicieron un llamado a los xalapeños, para que sigan acudiendo, pero con las medidas que han indicado las instituciones de salud.



Ante las medidas que se han iniciado por las autoridades estatales y federales por el coronavirus; esto implica no salir de casa si no es necesario, varios locatarios de los mercados de Xalapa, están sufriendo las consecuencias con hasta un 80 por ciento de disminución en sus ventas.



En ese sentido, Lorenzo, uno de los afectados del mercado La Rotonda, comentó que, para no llegar al cierre de su local, están tomando la iniciativa de ofrecer el servicio a domicilio.



“Antojerías Ami, estamos en decadencia de clientes, pero aquí estamos esperándolos, les hemos hecho la invitación dándoles unas tarjetas para que si necesitan del servicio se los mandamos a domicilio. Han bajado las ventas en un 80 por ciento. Estamos tomando las medidas de prevención que nos están solicitando”.



De igual forma, Gabriela Barrios se unió a la petición para que los ciudadanos acudan a realizar sus compras a los establecimientos locales, indicando que se están manteniendo los precios, sólo algunos productos han subido el costo.



A esto, se suma Edwin, empleado del mercado Galeana, quien dijo que, durante todo el día, sólo llegó una persona a comprar tortas a su negocio, lo que ha provocado el cierre de algunos comercios de ese lugar de manera temporal.



“Desde que empezó esto del coronavirus, nadie en el mercado ha tenido ventas, locales han cerrado. Nada más un cliente hemos tenido todo el día, prácticamente nosotros no pensamos cerrar, pero nos ha bajado mucho la venta. Hay muchos que cerraron porque tiene varios empleados”.



En el mercado Jáuregui, María Antonia, vendedora de jugos, mencionó que sus ventas disminuyeron en un 50 por ciento, a pesar de que siguen las medidas de higiene.



“Nosotros seguimos las medidas, nos aplicamos gel, nos lavamos las manos constantemente, al cliente también se le ofrece el gel o que se lave las manos, y pues hacemos lo posible”, concluyó.