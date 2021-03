Logran amparo presuntos homicidas de periodista Elena Ferral; Juez violó sus derechos

Al considerar que no tuvieron una defensa adecuada durante su audiencia inicial, Othoniel “N” y Alfredo “N”, presuntos homicidas de la periodista María Elena Ferral, consiguieron un amparo federal.



En la sentencia del Juicio de Amparo 210/2020, la Titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Veracruz señaló que el Juez de Control José Luis Mapel Martínez los vinculó a proceso sin respetar las formalidades esenciales del procedimiento, circunstancia que afectó a la defensa de los imputados y trascendió al resultado de la resolución, por lo que existieron violaciones a sus derechos humanos.



Por lo tanto, al no haberse respetado durante la audiencia inicial el derecho a una defensa adecuada, la Jueza de Amparo ordenó dejar sin efectos todas las actuaciones realizadas a partir de la detención de Othoniel “N” y Alfredo “N”, ocurrida el 27 de abril de 2020, dentro del Proceso Penal 46/2020.



Es así, que el auto de vinculación a proceso que fuera dictado el 3 de mayo de 2020 en contra de los imputados, deberá quedar sin efectos, llevándose a cabo una nueva audiencia inicial, en la que el Juez de Control deberá garantizar que cuenten con una defensa adecuada y, posteriormente, resolver nuevamente sobre si se les vincula o no a proceso.



Al respecto, la Jueza de Amparo ordenó al Juez de Control que: “I. Deje insubsistente las actuaciones que integran el proceso penal 46/2020, a partir de la audiencia inicial y, previo a su celebración. II. Continúe con el desarrollo de la audiencia inicial, con base en los lineamientos trazados en la presente ejecutoria, en la cual verifique se cumpla con la defensa adecuada en su vertiente formal y material, y resuelva de nueva cuenta la situación jurídica de los quejosos”.



Los dos presuntos implicados fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado el 27 de abril de 2020, señalándolos por el delito de homicidio doloso calificado de la periodista María Elena Ferral, quien fuera privada de la vida en el municipio de Papantla el 30 de marzo de 2020.