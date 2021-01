López-Gatell celebra que empresarios de Veracruz adquieran vacuna rusa

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, aclaró que aunque no tienen ningún informe formal de los empresarios de Veracruz que buscan obtener la vacuna rusa Sputnik V , la Federación celebra la iniciativa de quien busque ayudar contra la pandemia.Durante la conferencia de este miércoles sobre la pandemia, el funcionario fue cuestionado sobre el proyecto del Gobierno de Nuevo León para instalar en aquella entidad un laboratorio junto a empresarios farmacéuticos rusos.“La iniciativa es buena, cualquier persona, Gobierno, entidad, empresarios o no empresarios, que quisiera ayudar es bienvenido”, dijo López-Gatell.En este sentido, se refirió a los empresarios de Veracruz, aclarando que no tienen la obligación de presentar su proyecto a la Federación."Por ahí salió también una noticia de que empresarios veracruzanos habían juntado un dinerito para comprar y en este caso 2 millones de dosis de Sputnik V y venderla a 800 pesos".“Primero, no tenemos ninguna presentación formal de este tipo de proyectos. En un caso son un grupo de empresarios, no tendría por qué presentarlo, en otro caso (Nuevo León) si no hay formalmente una obligación, supondríamos que hay una cortesía institucional. En su momento, el Gobierno de Nuevo León presentará formalmente este planetamiento”, dijo.Incluso, López-Gatell deseó éxito a la Secretaría de Salud de aquel Estado para conseguir las vacunas.Esta semana, el empresario veracruzano Alejandro Cossío Hernández confirmó que el laboratorio Gamaleya accedió a vender 2 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V a la empresa IMHOTEP asesores y comercializadores, S.A. de C.V.Refirió que la empresa es proveedora de medicamentos y suministros de curación a centros COVID, especialmente en la Ciudad de México y acaba de firmar el compromiso de venta con el Centro Gamaleya para otorgar 4 millones de viales; es decir 2 millones de vacunas.“Calculamos que el precio al que saldrá al público, ya comprada en la farmacia o en el hospital, va a ser de entre 37 a 40 dólares; unos 720 y 800 pesos, tomando en cuenta los gastos de distribución y lo que tiene que ver con la tramitología”, dijo.