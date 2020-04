El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de impedir que entren las pruebas para detectar el coronavirus o Covid-19 a México.



"El gobierno está impidiendo que traigamos pruebas", dijo Alfaro esta mañana.



Entravistado por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el gobernador de Jalisco responsabilizó al subsecretario de Salud directamente de ser quien impide la transacción.



"El subsecretario López-Gatell es el que impide que las pruebas entren a México, porque no quiere que se mida y no quiere saber la dimensión del problema. Que nos digan qué pruebas y que las dejen entrar al país", señaló Alfaro.



El mes pasado, Alfaro anunció la compra por 20 millones 690 mil pesos de pruebas rápidas para detectar el coronavirus, las cuales supuestamente se realizarían a toda la población. Sin embargo, posteriormente dijo que el proveedor incumplió con el contrato y que no había recibido las pruebas.