López-Gatell pide a personal de Salud denunciar a quien obstruya insumos contra virus

El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell informó que una primera entrega se han repartido seis millones de equipos médicos para atender la emergencia del coronavirus, por lo que pidió denunciar quién obstruye que los artículos no lleguen a su destino.



Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario hizo un llamado directo a los trabajadores de salud a denunciar cualquier tipo de obstrucción del equipo médico que se ha conseguido en el extranjero.



“Llamado directo a la ciudadanía y a los profesionales de la salud a que ayuden a encontrar quien obstaculizó, porque los equipos están siendo entregados”.



López-Gatell recordó que con ayuda del canciller Marcelo Ebrard se han conseguido ventiladores y equipo de protección para médicos en el extranjero, porque hubo un uso excesivo de ellos de personas que no los necesitaban.



“Se malgastaron los equipos y hubo escasez de los equipos, es un reto conseguirlos en el mundo, y eso no quieres decir que nos quedemos de brazos cruzados. El Canciller es quien ha coordinado el grupo para conseguirlos.”



El subsecretario dijo que la responsabilidad del gobierno es procurar el insumo, por lo que sí no están en la cama del paciente o con el médico y la enfermera, alguien lo está obstaculizando.