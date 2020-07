López-Gatell reporta menos contagios y decesos que los estados

Hay una diferencia de 31 mil 455 casos confirmados y 618 defunciones por Covid-19 entre lo que ha reportado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y las cifras que han generado las secretarías de Salud estatales, al corte del 19 de julio.



En una revisión se encontró que las entidades identificaron 31 mil 455 casos más de los que informó López-Gatell; es decir, mientras que con la información de las secretarías locales habría en el país 375 mil 679 casos de Covid-19, la cifra del gobierno federal es de 344 mil 224.



En el caso de las defunciones, las entidades suman 39 mil 802, mientras que la cifra presentada por el funcionario de la Secretaría de Salud (Ssa) es de 39 mil 184, lo que indica que las secretarías locales tuvieron conocimiento de 618 muertes más que la autoridad federal.



A través de la Dirección General de Comunicación Social de la Ssa, el doctor José Luis Alomía, titular de la Dirección General de Epidemiología, respondió que muchas entidades reportan como positivos los resultados de laboratorios privados.



“La fuente de información oficial es el Sisver [Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias], que además alimentan los estados. Hay muchas entidades que reportan los positivos de laboratorios privados sin saber si fueron casos”, respondió a pregunta expresa de EL UNIVERSAL.



Este diario comparó los datos del informe del 19 de julio de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud con los de las secretarías estatales. En la mayoría de los casos, la información de las entidades fue actualizada en esa fecha, sólo Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Morelos, Quintana Roo y San Luis Potosí lo hicieron el 20 de julio.



Al revisar uno por uno los informes estatales, se constató que 19 entidades contabilizan un mayor número de contagios que la Ssa. La diferencia en algunas es de miles: Nuevo León, 11 mil 965 casos más; Jalisco, 11 mil 756; Chihuahua, 2 mil 365; Guanajuato, mil 820, y Tamaulipas, mil 336.



Nueve entidades tienen menos contagios que lo reportado por la Federación, entre ellas, Chiapas (572), Coahuila (236) y Durango (204).



Sobre el número de fallecimientos, hubo 22 entidades que tienen más casos que la Ssa, con mayor diferencia en Guanajuato (274), Puebla (220), Yucatán (118) y Nuevo León (104); mientras que Chiapas (434), Coahuila (54), Morelos (cinco) y Sonora (dos) reportaron menos.



Al contrastar entidad por entidad con los datos de la Ssa, se constató que las únicas coincidencias en el número de contagios fueron Ciudad de México, con 62 mil 789; Estado de México, 46 mil 280; Oaxaca, 8 mil 704, y Tabasco, con 17 mil 371.



En cuanto al número de defunciones, las coincidencias se dieron en Campeche, donde la autoridad federal y la local registran 357; Ciudad de México, con 8 mil 205; Hidalgo, 879; Jalisco, mil 233; Estado de México, 5 mil 665, y Tabasco, mil 611.



Las quejas sobre que la Ssa informa menos casos de los reportados por las entidades datan de hace varios meses.



El 19 de mayo, Salud de Yucatán reportó que tomó 119 muestras a locatarios de dos mercados en Mérida, de las cuales 47 salieron positivas; sin embargo, “solo cinco pueden incluirse dentro de la plataforma nacional debido a que así lo establecen las directrices del gobierno”.



La titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina, denunció desde mayo que las cifras de casos positivos que está presentando el gobierno no contemplan los confirmados y reportados por los laboratorios privados.



El integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, Malaquías López, dijo que una diferencia tan grande es inexplicable. El punto más importante, consideró, es que entidades como Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco están aplicando las pruebas rápidas que la Federación no da por válidas.



Consideró que ha faltado apertura por parte del gobierno federal para estandarizar la aplicación de los criterios, así como entender y aceptar las condiciones de las entidades. Los estados, dijo, no tienen ningún beneficio en inventar la existencia de casos, pero se puede pensar que la Federación sí, por querer dar la imagen de que el virus está domado.



“La autoridad federal tiene que entender las condiciones que prevalecen en las entidades.



“No podemos saber cuál es el verdadero nivel porque las autoridades se han negado a hacer pruebas. Encima de eso está esa conducta de: ‘Me lo das como lo quiero o te lo quito’. Es catastrófico, porque significa el riesgo de enfermar o de morir para muchas personas”.