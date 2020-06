López-Gatell sube a 35 mil la estimación de muertos por COVID-19 en México

Aunque aseguró que el coronavirus en México no es una sola epidemia y que lo más conveniente es visualizar estimaciones locales, este jueves, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, ahora habló de que el COVID-19 podría traer 35 mil muertos en nuestro país.



“Una vez que ha transcurrido la epidemia en EU, en Canadá, en Europa Occidental y en otros países, hay mayor información y esa información nos ha llevado a visualizar la conveniencia de tener estimaciones locales, no asumir en ningún momento como todavía apareciera estar presente esta idea de hoy, ya equivocada, en la conciencia de algunas personas de que hay una sola epidemia nacional”.



“Entonces, afortunadamente no es así y por lo tanto, no hay una sola estimación general pero preservamos de manera referencial esta idea de que podríamos, en este ciclo epidémico, llegar hasta 30 mil o incluso 35 mil defunciones, todas y cada una lamentables”, aseguró López-Gatell.



Hasta el corte del 3 de junio, México registró 11 mil 729 fallecidos y 101 mil 238 contagios.



Al tener una reunión virtual con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, López-Gatell pronosticó que no habrá una vacuna contra el coronavirus en menos de dos años y todavía faltará el proceso de ensayos clínicos de si protegen o no.



“Todavía desafortunadamente falta, no tengo esperanza de que en menos de dos años podamos tener una vacuna en el mundo, que en su momento cuando la haya será sujeta al reto en la práctica real con los ensayos clínicos y se identifique si protege o no. El único ensayo que se publicó, hasta ahorita, es una ensayo de fase 1, que es la demostración de concepto y valoración de seguridad, parece ser segura, en uno de los varios candidatos, hay cerca de 8 candidatos a estas vacunas pero todavía falta para que esto se concrete como una herramienta de la salud pública”, afirmó López-Gatell.