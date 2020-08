López-Gatell, ya sin respaldo de gobernadores; que renuncie: Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, exigió la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al afirmar que ya no cuenta con el respaldo ni la confianza de los gobernadores a quienes ahora “quiere culparnos de su mediocridad e irresponsabilidad”.



En un comunicado, el mandatario cuestionó: “¿Cuántos muertos más se necesitan para que el señor se vaya; qué tiene que pasar para que deje de estar engañando a los mexicanos, y qué más tendríamos que hacer quienes hemos dado la batalla desde los estados?".



Y agrega: "Lo único que ha hecho el señor López-Gatell es generarnos problemas, generarnos complicaciones y generar información cruzada que en nada ayuda a enfrentar la pandemia”.



Apenas esta tarde, la Alianza Federalista, conformada por Gobernadores de oposición, exigió la renuncia del Subsecretario de Salud, por considerar fallida su estrategia contra la pandemia por Covid-19. También el PRD hizo la misma petición.



Ahora, el gobierno de Jalisco hace también una fuerte crítica al funcionario y calificó como "un despropósito más" su advertencia contra los gobernadores de sancionarlos conforme a lo previsto en la Ley General de Salud, en caso que decidan cambiar el semáforo epidemiológico.



No obstante, Alfaro negó que su inconformidad con la actuación del subsecretario de Salud represente un punto de quiebre con la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.



“Nosotros con el Gobierno Federal, particularmente en lo personal con el presidente, tenemos una ruta de trabajo y una agenda que no vamos a cambiar; vamos a seguir en ella, pero lo del señor López-Gatell es insostenible”.