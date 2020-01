López Obrador debe renunciar, México no crece: PRD

El país ha tenido un crecimiento del cero por ciento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya debe pensar en renunciar porque las políticas que utiliza son paternalistas y sólo está afectando a futuro a México, afirmaron integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en conferencia de prensa.



"López Obrador es un mentiroso profesional, porque no ha permitido el mejoramiento de los mexicanos y sólo se ha dedicado a hacer programas pagando votos para las elecciones venideras y eso afectará a largo plazo pues tiene que buscar mecanismos para atraer recursos y seguir dando dinero que no viene a solucionar la pobreza" , dijo Sergio Cadena Martínez, representante del PRD ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) .



Mientras que, Carlos Cruz, integrante del Comité Ejecutivo Estatal del partido, añadió que ante tal situación estarán tratando de hacer conciencia con los ciudadanos para que conozcan la forma equívoca en que se está trabajando.



"Aclaro, no estamos en contra de que se dé dinero a la gente, pero llegará un momento que no habrá cómo solventar este tipo de gastos, en lugar de eso se deben de crear empleos y atender las necesidades, no con políticas paternalistas"



Cabe destacar que los entrevistados acudieron a esta ciudad a la toma de protesta del Comité Directivo Municipal del PRD y que se suma a la renovación de los 212 comités municipales.