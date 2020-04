El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se encuentra bien de salud y, aunque es hipertenso, tiene la presión arterial, dijo, de un joven.



“De salud estoy bien, no tengo ningún problema, soy hipertenso, pero me tomo mis pastillas. Constantemente me tomo la presión, estoy bien, tengo presión de joven”.



El presidente López Obrador aseguró que sigue las recomendaciones de los médicos contra el coronavirus, pero no ningún cuidado especial.



“Tengo dos reuniones diarias al día por el coronavirus, haciendo recuento y atendiendo todo”, comentó.