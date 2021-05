Los 54 detenidos en Maltrata por bloqueo, son campesinos, no delincuentes

En un video compartido en redes sociales, la señora Dulce Cruz, quien se dijo habitante de Maltrata y madre del joven secuestrado, Eduardo Romero Cruz, solicitó al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez la liberación de las 54 personas detenidas tras el operativo de la Secretaría de Seguridad Pública en aquel municipio ( https://www.alcalorpolitico. ).En la grabación de 2.57 minutos, la declarante defiende que los aprehendidos “son gente de campo” y le apoyaron con buscar a su hijo en los alrededores de la demarcación.“No es cierto. Es gente de campo, de acá de Maltrata y vinieron a apoyarme porque yo fui a pedirles ayuda y cada uno tiene su familia, se estaban juntando para apoyarme y que fuéramos a buscarlos por las orillas, por eso se estaba juntando la gente”.Acusó que la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército “masacraron” a sus 54 conciudadanos, de quienes aseguró que no pertenecen a la delincuencia organizada.“Solicito el apoyo del Gobernador porque secuestraron a mi hijo, (…) señor Gobernador: apoye a mi gente, quiero que me regresen a mi hijo, ellos saben quien tiene a mi hijo, yo no sé, quiero su apoyo, la gente me vino a apoyarme, no para echar bronca”.Aunque solicitó el trámite de la denuncia por la privación de la libertad de su hijo, la autoridad ministerial le notificó que solo procedería después de 24 horas.“Lo secuestraron ayer y nos pidieron rescate, lo dimos, y quedaron en entregarlo y hasta ahorita no nos lo dan. Y como no me dieron el apoyo, lo que hice fue pedir ayuda a mi pueblo, son gente de campo, yo anduve de casa en casa pidiendo apoyo en todos los lugares cercanos acá y como nos conocen me vinieron a apoyar, no a pelear ni nada”.Pidió que se liberen a las personas que fueron detenidas, y recordó que en su momento, apoyaron al Gobernador “y ahora nos dan con la puerta en la cara. No es justo”.Cabe recordar que la tarde de este viernes, redes sociales captaron una caravana de pobladores comenzaron con una búsqueda en Maltrata de la persona detenida, por lo que cerraron caminos e instalaron filtros de seguridad.“Se juntó la gente, se estaba juntando para que fuéramos a buscar a mi hijo por las orillas, sin embargo llegaron de volada, mandaron a traer a los estatales, Guardia Nacional, le echaron montón a mi gente, le empezaron a pegar, los masacraron y le están poniendo que son de bandas”.