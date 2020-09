Los albores de la cultura mediática

Ciencias y Humanidades y su enseñanza, según el texto del artículo tercero: Las matemáticas La lecto-escritura La literacidad La historia La geografía El civismo La filosofía La tecnología La innovación Las lenguas indígenas de nuestro país La educación física El deporte Las Artes (en especial la música) La promoción de estilos de vida saludables La educación sexual y reproductiva El cuidado del medio ambiente ENTRE OTRAS.

La vocación de la abogacía -el llamado-, va desenvolviéndose a lo largo de la vida y está condicionada por las circunstancias. En esta ocasión nos propusimos expresar no un comentario ni una opinión sino un sentir. Queremos expresar dicho sentir a la luz del siguiente texto constitucional de cuño reciente:“Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras.” (Constitución Política de México, artículo 3, párrafo 11).El lector no se debe llamar a engaño por la amplitud de este párrafo, ya que el análisis textual del mismo únicamente distingue dos partes: (a) la primera establece que “Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral...”; (b) la segunda indica que, por lo anterior, “...se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: ...” y se añade una interminable lista de saberes.No pretendemos desentrañar el sentido de la Ley fundamental, puesto que ello es importante y muy interesante, pero implica la presentación de la totalidad del artículo tercero. En forma aislada habría que realizar una interpretación en el contexto lingüístico; luego, si fuese necesario, en el contexto sistémico (revisando la totalidad del texto constitucional y los tratados internacionales relativos) y, si esto no fuese suficiente, habría que apelar al contexto funcional (histórico/valorativo).Entonces, digámoslo con sencillez, aquello que pretendemos poner a la vista de todos es una emoción, ya que “La emoción es la puerta de entrada para penetrar en el mundo de lo audiovisual.” (Pierre Babin). Tal vez, y sólo tal vez, la exposición brinde a nuestra generación la oportunidad de una relación cultural con los niños de esta época, un vínculo con aquellos seres humanos menores de 18 años, según la Convención Internacional de los Derechos del Niño.En este período escolar, con motivo del inicio de clases a distancia, nos han pintado como realidad un cuadro muy triste, con muchos dramas e incluso tragedias que son fruto de las circunstancias económicas y en algunos casos de la falta de carácter.El niño rico sentado frente a su lujosa laptop (acompañado de tutores o institutrices, imágenes propias de la aristocracia) y el niño pobre, o en condiciones de extrema pobreza, luchando con un celular y con la ayuda de los padres para tomar sus clases. En el medio la enorme gama de tabletas. Y, finalmente, los más pobres entre los pobres, los indígenas que no pueden iniciar sus clases, ni saben del calendario escolar ni conocen el español.La figura principal en este triste cuadro es el gobernante, la autoridad escolar, que no sabe qué hacer y, lo que es peor, al decir de algunos comunicadores, que “No sabe que no sabe”.No se pretende minimizar un ápice las dimensiones del drama ni de la tragedia: un profesor que llora frente a su grupo o alguna maestra que se suicida por la dificultad de impartir clases a distancia. Aquello que se quiere destacar es la prioridad del plano de fondo y la sustancia de las realidades; el entorno y el fundamento; el contexto y la razón de ser; la apariencia y la causa formal; el consciente y el subconsciente.Sin rodeos, el lector atento habrá observado en los niños de este escenario doloroso, el apetito de saber del que habló Aristóteles hace mucho tiempo. Que alegría hay en el niño rico con los recursos que tiene para satisfacer ese apetito y qué responsabilidad.No se queda atrás el coraje del niño pobre para desafiar la adversidad. Que impresionante es aquella foto de un niño (al lado de su padre un bolero que está en plenas labores de su oficio), batallando con el celular que medio sirve y una trasmisión de internet que se cae a cada rato. Que emocionante es la fotografía de aquella niña que se arregló, se puso el impecable uniforme, porque iba a tomar sus clases... frente al televisor.¿Y los niños indígenas? ¿Qué podemos decir al respecto? Las más certeras explicaciones que escuchamos sobre el actual ambiente de aprendizaje es que se trata de la convergencia entre el aprendizaje cara a cara y el aprendizaje distributivo, a distancia o en línea. No existe la sustitución de uno por otro, sino la complementación.A las comunidades indígenas se les respeta. Pero, hay mucho más que el obligado respeto. Las carencias de la escolaridad oficial no es una novedad para ellas (No estamos conformes con esto), pero ellas educan a sus hijos. ¡Habría que volver la mirada hacia tales comunidades para aprender! Acudimos a la sabiduría popular: “¡La educación se mama!”. Aquí podría radicar la inspiración de una cultura nueva, no ruda ni primitiva. No bárbara sino civilizada.Del texto constitucional trascrito al principio, desprendemos la idea de que en los planes y programas de estudio se incluirá, entre otras muchas cosas, el conocimiento de la tecnología y la innovación.En estos días de webinares, de videoconferencias, de cursos y clases a distancia hemos escuchado afirmar a diversos profesores que la misión actual del educador es divertir al educando por la vía de los medios electrónicos. Nada más falso, pues si tal cosa fuera cierta, un payaso sería un educador excelente.Consideramos que hace rato los observadores están convencidos del carácter especialmente lúdico de la televisión. Por la experiencia, pero, eso decían, también por el análisis de los efectos que produce el rayo catódico que barre la pantalla de televisión, todo ocurre como si el espectador, inconscientemente, jugara con los impulsos vibrantes. Hoy, tal vez se digan cosas más importantes.¿Juega la emoción un papel primordial en la informática? El tema parece que sigue en discusión. Sean cuales sean los aprendizajes realizados, el caso es que la computadora parece valorar el doble funcionamiento del cerebro. Por un lado -cerebro izquierdo-, el ordenador pone en funcionamiento las categorías de la lógica y la abstracción, propias del lenguaje alfabético y matemático. Por otro lado -cerebro derecho-, la computadora por su monitor, hace funcionar las categorías del juego y los sentimientos. Hoy, la tecnología es un medio de vida.