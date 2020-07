Los bares de Xalapa ya no serán iguales: falleció “don Toques”

Don David, conocido por muchos xalapeños como “don Toques”, murió a los 80 años la madrugada del pasado viernes a causa de un paro cardiaco. Este domingo, sus cenizas y un altar en su honor se colocaron en el Paseo de Los Lagos.



Por redes sociales, Joyce Adarely Zaleta, una joven que estuvo solicitando apoyo para el señor David y atender sus padecimientos, informó que por la contingencia este hombre se había quedado sin trabajo, ya que los bares y cantinas a los que acudía hoy están cerrados.



Don Toques tuvo que salir a la calle a buscar sustento vendiendo chicles. Sus últimos días los pasó hospitalizado en el Hospital Regional “Luis F. Nachón”.



“Mi corazón esta muy triste porque realmente el deseo más grande que tenía era ayudarlo a que su estilo de vida fuera mejor, deseaba con todas mis fuerzas que él pudiera volver a ver y nos volviera a electrocutar a todos, tristemente no ocurrió así”, publicó Joyce Zaleta en sus redes el día del fallecimiento.



Don Toques ofrecía diversión en cantinas, bares y restaurantes de la zona del Paseo de los Lagos con una caja que emitía descargas eléctricas a los clientes.



“Don Toques era una persona muy querida en Xalapa, a mí me tocó que me electrocutara. Con mucho cariño le estamos haciendo este homenaje. Era originario de la Ciudad de México pero ya llevaba mucho tiempo aquí. En todo este tiempo que estuve recibiendo apoyo, llamadas incluso de Chile y Canadá, en ningún momento me contactó ningún familiar”, indicó la joven que ayudó al señor David.



Agregó que, están a la espera de una respuesta positiva por parte del Ayuntamiento para espacir las cenizas de don Toques en un área del Paseo de Los Lagos.