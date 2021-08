Los Bomberos “tenemos que lidiar con el dolor de la gente”

Incendios, atención prehospitalaria, apoyo para mascotas, accidentes vehiculares y hasta traslados de pacientes con COVID-19, son solo unos de los tantos servicios que el Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región atiende.



Y aunque el huracán Grace no dejó catástrofes más allá de pérdidas materiales en Coatepec, las tragedias que los elementos de la agrupación han tenido que enfrentar durante su vida de servicio, son crudas y lastimosas, pues a ellos tampoco nadie los prepara para cargar con el dolor de las familias.



En el marco del Día del Bombero, el comandante Diego Solano Montano, admite que, durante su vida como bombero, ha tenido que atender situaciones en donde hay pérdidas humanas, sucesos que lo han marcado.



“Tenemos que lidiar con el dolor de la gente, en algún rescate la gente se pone contenta, pero cuando no podemos llegar a tiempo la gente se enoja. Pero hemos sido testigos de muchas desgracias, es desagradable, uno qué más quisiera que no pasara nada. Uno como rescatista la pérdida de una vida es más difícil”, refirió.



Relató que, en su caso, ha atendido incendios en donde desafortunadamente hay personas que han perdido la vida, y hasta la fecha es doloroso recordar.



“En el tiempo que llevo como bombero hacemos trabajos y rescates, pero me ha tocado incendios de casa habitación donde han fallecido y la verdad no somos de madera o de fierro y nos pega bastante, tenemos que lidiar toda la vida con estos sucesos”, mencionó.



El cuerpo de Bomberos también ha tenido que “entrarle” a la pandemia, aún sin el apoyo y sin el equipo necesario, pues esto es cuestión de “humanidad”.



“Hemos realizado una cantidad de traslados de pacientes COVID-19 porque es cuestión de humanidad. No hay la atención debida de las dependencias que sí se prepararon para esto, se lo dejaron a los cuerpos voluntarios o a la misma gente, se salió de control y nosotros tratamos de hacer lo posible”, comentó.



En este sentido, aseguró que atender a los pacientes con COVID-19 ha sido de lo más “duro” que han tenido que vivir, pues refirió que estos enfermos mueren en segundos, y ellos han sido testigos de estas desgracias.



“Hablando de pacientes con COVID en un principio no sabíamos cómo era el virus, no sabíamos a que nos enfrentábamos, sin embargo, seguimos impresionados porque esto es letal, cuando fallecieron las primeras personas en nuestra presencia, nos sigue impresionando”, explicó.