Los conservadores, los más decepcionados con gobiernos de MORENA

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez es un orgullo para MORENA, afirmó el aspirante a Secretario General de este partido, Antonio Attolini, quien consideró que el trabajo que realiza en el Gobierno de Veracruz es de un gran esfuerzo.



Agregó que luego de los gobiernos anteriores, representa una figura sensible para el pueblo veracruzanos y que su partido lo reconoce como tal.



"El ingeniero es uno los fundadores, de los hombres que caminaron, los que siempre estuvieron y los que siempre estarán. Tengo la mejor impresión, gran esfuerzo que está haciendo el ingeniero Cuitláhuac, después de haber sido gobernados por truhanes como los Yunes, Fidel Herrera, Javier Duarte. Un hombre de esa empatía, sensibilidad social y extracto, es un hombre del pueblo", sostuvo.



Agregó que así como sucede en Veracruz, a nivel nacional hay ciudadanos decepcionados de los gobiernos de MORENA pero se trata de los conservadores.



"Entiendo que hay mucha gente que está enojada con el ingeniero, es normal, el estado de las cosas en Veracruz era la gran robadera y el gran saqueo desde arriba para que no le llegara nunca nada a los de abajo y el ingeniero Cuitláhuac para mí es uno de los grandes orgullos del movimiento".



En su visita en el puerto de Veracruz, Antonio Attolini señaló que hay hartazgo y cansancio en la población en general "en algunos hay más que otros. Creo que son los conservadores los más decepcionados porque el estado de las cosas cambió y no se ve para cuándo regresen. En MORENA, el pueblo está consciente que no ha sido fácil que dos años hemos estado discutiendo de la renovación, el juego se llama encuesta".



En su recorrido por el sur del país para llevar su propuesta a los ciudadanos que podrán votar para elegir a la dirigencia de MORENA, dijo que el partido sigue siendo del pueblo y defendiendo la Cuarta Transformación, sin embargo, se ha aletargado y es el momento de reorganizarse para darle al pueblo obradorista el organismo político que se merece.