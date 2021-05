Los creadores del derecho mexicano

“Esperemos que hoy elijan calidad y no monigotes a modo, ...". La frase fue expuesta en el comentario de un amable lector, respecto de nuestra publicación de la semana pasada. El contexto es sencillo de identificar, pues es el proceso electoral 2020/2021 que estamos viviendo (y que algunos están sufriendo).Se trata de una frase tan filosa, que llegamos a creer que tenía doble filo. El primer filo de la frase parecía señalar que no somos los ciudadanos/electores quienes decidimos sobre los “monigotes a modo”, sino “otros”. Pero, no es ese su sentido, pues el autor de la frase es un conocedor del derecho electoral y, de hecho, en el momento actual del proceso electoral, aquellos a quienes la frase parecería referirse, ya decidieron.Estábamos considerando el monopolio de la postulación que tienen los partidos políticos y que hace de la selección de candidatos una curiosa “elección”, generalmente llevada a cabo por los integrantes de sus cúpulas o de quien está sobre ellos, si tal es el caso. Las candidaturas independientes están en la ley, pero fueron una ilusión pasajera.El segundo y verdadero filo de la frase expuesta se refiere a la candidatura electoral. Ésta es la oferta política sobre la cual se pronuncian los electores. Pasamos del principio de elecciones libres, auténticas y periódicas al hecho concreto del ejercicio del sufragio. En la votación por lista o elecciones plurinominales, la selección partidista salta a la vista, por más que coincida con la votación de los electores.El ejercicio del sufragio es un hecho futuro cierto, el día de la Jornada electoral. Por esto, se espera que, el 6 de junio del año en curso, los ciudadanos elijan calidad y no monigotes a modo. Los legisladores son personas y como tales dignas de respeto, pero la obediencia ciega y la actitud sumisa, “de tapete”, que no pocos asumen les hizo ganar el mote de “monigotes a modo”, pero provoca llamarles de otro modo, de muchos modos.Al ciudadano/elector las circunstancias actuales le exigen pensar. En donde pensar significa pesar el pro y el contra del candidato por el cual van a votar. El autor de la frase inicial espera un voto razonado. ¿En dónde radica la importancia del voto pesado (o razonado)?Hubo alguna vez quien discernió que los juristas o jurisconsultos son unos hermeneutas al servicio de la colectividad en sus estructuras más básicas y necesarias. El jurista es quien te puede decir qué es el derecho en una determinada sociedad y hasta dónde se extienden sus límites o su validez.Este discernimiento pone a los jurisconsultos o juristas en los cuernos de la luna para enseguida dejarlos caer, pues agrega que no son ellos los creadores del Derecho. En nuestra República los legisladores, o creadores del Derecho, son los diputados y los senadores elegidos por el pueblo.En esta acción de distinguir una cosa de otra, se pone a los jurisconsultos o juristas en su lugar. Los juristas nos dicen qué discursos o textos son Derecho y cómo se deben interpretar, o sea, que la jurisprudencia es una hermenéutica colosal de las normas de la colectividad.La cuestión problemática es ¿Los legisladores, diputados y senadores en el ambiente federal o, los diputados en el ambiente local, son los creadores del Derecho? He aquí la fuerza de la filosa frase inicial: ¿Unos “monigotes a modo” de quien ejerce el poder son los creadores del Derecho?Puesto que resulta imposible que los legisladores logren su producto a partir de la nada (y aquí ya se echa de ver que no son “creadores”, en sentido estricto), la pregunta es ¿Cómo “crean” el Derecho en México? Se distingue entre dos ambientes el federal y el local. En cada uno existen dos clases de procesos legislativos: uno destinado a reformar la Constitución Política y otro para la confección de las leyes.En ambiente federal, por ejemplo, la reforma a la Constitución Política debe hacerse conforme a los establecido por el artículo 135 constitucional:“La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México... El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.”El segundo proceso, relativo a la confección de leyes, está previsto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política para el ambiente federal. De acuerdo con el artículo 71 constitucional, el derecho de iniciar leyes o decretos compete: al Presidente de la República, a los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.Toda vez que ha sido presentado una iniciativa (o proyecto de ley) se distinguen dos grandes fases: a) La formulación de la ley por parte del órgano legislativo, que se constituye con la discusión y la aprobación de la ley (En el Congreso de la Unión, por cada una de las cámaras que lo componen); y, b) La promulgación de la ley por parte del órgano ejecutivo, que se constituye con la sanción (no-veto del ejecutivo) y la publicación de la ley.Entonces, en el órgano legislativo, propiamente dicho, tanto en el ámbito federal como en el local, participan los congresos y el presidente del República o, en su caso el gobernador del Estado. Una vez formulada y promulgada una ley, inicia su vigencia. Los detalles de estas fases están establecidos en el artículo 72 constitucional para el ambiente federal. Las Constituciones de las entidades federativas también tienen sus reglas.Observando no la forma sino el fondo de las cosas, Riccardo Guastini propone la distinción entre disposiciones y normas. a) Podemos llamar “disposición” a todo enunciado perteneciente a una fuente del derecho. b) Podemos llamar “norma” (no a la misma disposición sino) a su contenido significativo, que es una variable dependiente de la interpretación.Con otras palabras, los legisladores no crean el Derecho. Ellos sólo producen texto legislativo con una fuerza directiva (disposición). Los intérpretes, juristas o jurisconsultos, profesores y doctrinarios del derecho, y por supuesto los Magistrados y jueces, construyen las normas, las explican, entienden y aplican (los últimos con serias limitaciones a causa de la obligatoriedad de la jurisprudencia). No pocas veces, la interpretación se reduce a o se resume en la tarea de desfacer entuertos.