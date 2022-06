Los diputados de Veracruz “no se pueden bajar más el sueldo”

El diputado de MORENA, Juan Javier Gómez Cazarín, descartó que vaya a haber una reducción a las percepciones de los legisladores veracruzanos.“Los diputados no se pueden bajar más el sueldo, porque entramos con un sueldo de 58 mil pesos y el día de hoy siguen ganando 58 mil pesos durante 4 años (…). No se le ha aumentado al Diputado ni el índice inflacionario”, declaró.Añadió que los legisladores también han bajado las dietas y los recursos que recibe para el desarrollo de sus actividades, pero no es posible seguirlas reduciendo.“Todos los diputados se les da lo mismo (en apoyos); son 45 mil; no se ha aumentado ni se les va a aumentar y vamos a seguir igual”.Gómez Cazarín argumentó que los diputados del sur cada vez que acuden al Congreso deben realizar largos viajes,“Un viaje está entre 6 o 7 mil pesos, si vienen 6 o 7 veces al mes son 36 mil pesos. Nada más de gastos de un diputado para venir a sesionar al Congreso”, refirió.En otro tema, respecto a la continuidad del delegado en funciones de presidente de MORENA Esteban Ramírez Zepeta, el legislador dijo que los resultados lo avalan para ser ratificado como dirigente de esta fuerza política.“Vamos a tener un consejo nacional en septiembre y ahí se van a tomar las decisiones y también viene la renovación de la dirigencia estatal (…).“Nuestro método es a través de encuestas; yo sí apoyo y respaldo a Estaban por el trabajo que se ha dado; los resultados están a la vista de todos”, argumentó.