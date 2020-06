Los disfraces del poder

En esta época de la pandemia del coronavirus, hemos escuchado muchas maldiciones para el pueblo mexicano que no acata las recomendaciones de las instituciones de salud. Por supuesto, siempre promoveremos que las personas se sujeten a dichas recomendaciones por la salud de todos. Pero...La ocasión, que no la causa, de nuestra opinión se presenta por ese extraño vacío de poder judicial en Veracruz de Ignacio de la Llave, nuestra entidad federativa. La función del juez es esencial a todo orden jurídico, sea éste el que fuere. Podría prescindirse del legislativo; pero no puede haber un orden jurídico-positivo sin órganos jurisdiccionales.El propósito de la opinión de hoy es decir bien del pueblo mexicano (bien decir = bendecir). México no es un pueblo de tramposos. Hoy queremos decir bien del pueblo mexicano, pues en esto de la administración de justicia, en el pueblo se percibe prudencia, fortaleza, templanza y humildad.El precepto que se quiere explicar, entender y, en cierta manera, aplicar, es el siguiente: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 39). La premisa: el poder es valor ambiguo que se emplea o para bien, o para mal.Una breve reseña de la Estrella de Sevilla -tomada de Internet- enmarca el tema de nuestra elección: Ambientada en el siglo XIII, la acción refleja una visita del rey Sancho IV de Castilla a la ciudad de Sevilla, donde conoce y queda prendado de la joven Estrella Tavera, hermana del noble local Bustos Tavera y enamorada del hidalgo Sancho Ortiz de las Roelas. El monarca, mediante artimañas, consigue acceder a los aposentos de la dama, lo que provoca un enfrentamiento con Bustos. El rey, encolerizado, ordena su asesinato y le hace el encargo al propio Sancho Ortiz, que acepta leal, desconocedor, sin embargo, de la identidad del sujeto. Cuando conoce que debe matar a quien ha de convertirse en su cuñado, se debate entre el amor y la fidelidad a su rey. Opta por la segunda, mata a Bustos e ingresa en prisión por ello. Es liberado cuando el rey declara que únicamente cumplía sus órdenes. Sin embargo, Estrella deja de amar a Sancho y se hace monja.El tema se origina en la lectura de un artículo de Christine M. E. Bridges titulado “Las máscaras del poder” y contiene un estudio de la Estrella de Sevilla atribuida a Lope de Vega. Únicamente desmontaremos en piezas el primer párrafo de este texto para luego distinguir tres creencias modernas en nuestro país.Explica la autora que, “En la escena primera del segundo acto de la Estrella de Sevilla, el Rey entra embozado en la casa de Busto Tabera. Asume que ante el poder no existen obstáculos y, pronto a satisfacer su incontinente capricho, exclama: ‘Divina cosa es reinar”.”“Esta apreciación de poder -afirma Bridges-, formulada en el momento en que se allana la casa del vasallo, sintetiza toda una ideología tanto política como religiosa. En un sentido directo la aparente hipérbole tiene como referente la teoría jurídica sobre el origen divino del poder real, teoría que permeó en el pueblo pasando a formar parte de su sistema de creencias y determinante de su conducta social.”En el escrito que origina nuestro tema, la autora sigue diciendo: “En su dimensión irónica el calificativo ‘divina’ nos remite a la idea cínica según la cual el capricho real está por encima de la ley.”“La Estrella de Sevilla -continúa explicando la autora- presenta, básicamente, el enfrentamiento dialéctico entre estas dos concepciones del poder real: la sagrada del vasallo y la cínica del señor. Este enfrentamiento es gradualmente desarrollado por el dramaturgo en una serie de juegos rituales mediante los cuales el poder manipula, atrapa y destruye al vasallo, usando para ello las máscaras del honor, de la lealdad y de la justicia...”.Christine M. E. Bridges parece precipitar una conclusión: “La Estrella de Sevilla, escrita hacia 1622, ha sido clasificada por la crítica como drama del poder injusto... Como antes se ha indicado, el dramaturgo enfrenta en esta obra dos mundos: el del señor y el del vasallo, protagonizado este último por un personaje colectivo, el pueblo, ...”Enseguida, las ideas que suscita la manipulación del texto analizado:I.- Se creía que el poder del rey tenía su origen en Dios. Por obra y gracia de los trabajos de Francisco Suarez de Toledo Vázquez de Utiel y González de la Torre (1548-1617), quien fue un Teólogo, filósofo y jurista jesuita; por obra y gracias de los estudios de este pensador la creencia primera se modificó y se comenzó a creer que Dios depositó el poder soberano en el pueblo, hasta desembocar, años después, en el texto constitucional que ocupa nuestra atención: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”.II.- Un segundo cambio: aquella idea cínica de que el capricho del soberano está por encima de la ley, hoy resulta inadmisible en el estado constitucional de derecho, dentro del cual, el gobernado puede hacer todo aquello que la ley no ordena ni prohíbe (principio de libertad jurídica) y el gobernante solamente puede hacer aquello que la ley le ordena (principio de competencia).III.- Aquello que parece no haberse modificado un ápice es que el ejercicio del poder, cuando el gobernante quiere actuar con arbitrariedad (cuando quiere hacer su capricho) y no sujetarse a la ley, emplea múltiples disfraces (o máscaras).Una distinguida fuente de información nos ofreció la pauta para intentar la faena de interpretación, Luis Recasens Siches, en su Filosofía del Derecho, afirma: “Al determinar correctamente de un modo riguroso las diversas funciones, en los respectivos campos, de la lógica de tipo matemático (lógica de lo racional), y del logos de lo humano (lógica de lo razonable), se suministra al abogado y al juez la posibilidad de una conciencia limpia, de un limpio modo de operar, y se les exime de tener que andar a la búsqueda de disfraces y artilugios que presenten externamente sus dictámenes y sus justos fallos (ya de hecho elaborados por certero presentimiento conforme al logos de lo humano) -que en verdad no era tal, sino que era tan sólo una pseudo construcción.”¿Se logró la interpretación conforme al logos de lo razonable? Un examen breve: ¿En la lectura el gobernado percibió que nuestro hermoso Palacio de Justicia veracruzano fue allanado?, ¿Qué el allanador fue un poder injusto que actuó en el anonimato?, ¿El poder judicial local suspendió las actividades, porque no estaba, ni está, preparado para la contingencia?, ¿La instancia superior que revisó su resolución invocó argumentos válidos para aseverar la legalidad y la legitimidad de la suspensión de actividades?, ¿El COVID-19 puso en evidencia la pobreza de los órganos jurisdiccionales locales en el empleo de las Técnicas de la Información y de la Comunicación (TIC)?No deseamos culpar a nadie en particular -no somos quién ni es el momento. tampoco queremos que nuestros jueces ni su personal se contagien de COVID-19. Sólo anhelamos que la garantía de los Derechos Humanos, la división de poderes, vuelva a estar completa en Veracruz. ¡El pueblo se compone de gobernados y gobernantes!