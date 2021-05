Los empresarios son aliados, no enemigos del gobierno: Dulce Méndez de la Luz

La candidata de Movimiento Ciudadano a la diputación federal por el distrito 10 de Xalapa Urbano, Dulce Méndez de la Luz Dauzón se reunió con los directivos de la Cámara de Comercio de Xalapa (CANACO), quienes le dieron a conocer la propuesta de Agenda Legislativa para la Reactivación Económica y Estímulos a la Actividad Productiva, con el fin de lograr un crecimiento económico permanente y generar empleos.



Durante la reunión la candidata dijo que los empresarios no son enemigos del gobierno, sino aliados porque generan empleos, pagan impuestos y contribuyen al desarrollo económico del país; lamentablemente en esta administración gubernamental los empresarios no han recibido los apoyos necesarios para sostener la planta productiva, razón por la cual han tenido que bajar las cortinas, hecho que ha propiciado el despido de miles de trabajadores que lamentablemente han dejado de llevar el sustento a sus hogares.



Acompañada del presidente de la CANACO Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, del vicepresidente David Stivalet Collinot, del vicepresidente de Asuntos Fiscales, Juan Carlos Pérez Góngora y Edgar J. Nolasco, vicepresidente de Financiamiento al Desarrollo Económico y Empresarial, la candidata de Movimiento Ciudadano señaló que se está viviendo una crisis no solo económica y de salud, sino también política y social y reprobó que el gobierno elimine programas sociales que son muy importantes para el buen funcionamiento de las familias y de la sociedad como es el caso de las estancias infantiles y los refugios para mujeres violentadas.



Con el slogan “Yo voto porque quiero a México”, los directivos explicaron que las Cámaras de Comercio del país, llevan a cabo encuentros vía zoom con las candidatas y los candidatos de los diferentes partidos para conocer sus propuestas, toda vez que consideran que el abstencionismo es el principal enemigo a vencer.



Asimismo, explicaron que en cada proceso electoral los socios de ese organismo fungen como observadores electorales, en virtud de lo cual firmaron con el INE un documento para que el proceso electoral se desarrolle en orden y en paz.



Sobre el encuentro, los directivos de la CANACO explicaron que los diálogos formales son para escuchar a los candidatos, pero también para ser escuchados. “Queremos ser incluyentes y en beneficio de todos”. También indicaron que la próxima elección será la más grande de la historia por la gran cantidad de cargos públicos que están en juego, con más de 21 mil cargos de elección popular en todo el país.



Como sociedad civil, los socios de la Cámara afirmaron que tienen la responsabilidad social de participar activamente en los asuntos trascendentes del país, con el fin de seleccionar servidores públicos serios, con propuestas viables, incluyentes y que respeten el Estado de derecho, así como a los órganos autónomos con el fin de construir el México que todos queremos.



Por su parte la candidata Dulce Méndez de la Luz, luego de agradecer la invitación, dijo que vivimos un momento crucial en el cual el Ejecutivo Federal quiere ejercer el poder sin contrapesos, haciendo a un lado la división de poderes. Y explicó: “Ya tiene mayoría en el Congreso, quiere desaparecer los Órganos autónomos y para colmo quiere controlar el Poder Judicial de la Federación. En las democracias avanzadas ningún poder puede estar por encima de los otros dos; el Legislativo y el Judicial deben ser diques para evitar los excesos y caprichos de quien pretende ejercer el poder de manera unipersonal”.



Méndez de la Luz Dauzón lamentó que actualmente Veracruz ocupa el segundo lugar en feminicidios a nivel nacional; y dentro de nuestro estado, el puerto de Veracruz ocupa el primer lugar y Xalapa el segundo. Además, la candidata afirmó: “Debemos prevenir el embarazo infantil y juvenil porque nuestro Estado ocupa el penoso y trágico segundo lugar en ese rubro; es dramático y triste ver niñas que, en lugar de estar disfrutando su infancia, se dediquen a cuidar la vida de otro infante”.



Finalmente, Dulce Méndez de la Luz Dauzón dijo: “Es fundamental que en el Congreso de la Unión se escuchen todas las voces y lleguemos a acuerdos en beneficio, no solo de unos, sino de todos los mexicanos. Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra democracia y el primer paso es ir a votar el próximo 6 de junio y si es por Movimiento Ciudadano y una servidora les aseguro que estarán bien representados, porque he demostrado que soy una diputada cercana a los ciudadanos”, concluyó.