Los jarochos merecen un equipo de futbol: Cuauhtémoc Blanco

El histórico futbolista Cuauhtémoc Blanco, hoy gobernador de Morelos, consideró que el desempeño de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar fue un fracaso total, pues tanto el Director Técnico y los jugadores hicieron un mal papel que originó la eliminación del equipo en tres partidos.Aseveró que los jugadores no sacaron la casta y esto representa un retroceso para la escuadra mexicana porque desde hace 40 años no quedaban fuera de la fase de octavos.Ante esta situación, se pronunció porque el próximo director técnico sea el argentino Marcelo Bielsa."El entrenador también se equivocó, es un fracaso total. Al final de cuentas quién es el que juega, los jugadores, tienen que sacar la casta en estos partidos que son importantisimos en el mundial", dijo.El “Cuau” también habló sobre el posible regreso del futbol a Veracruz y recordó sus tiempos como parte de los Tiburones Rojos.Por ello, espera que se continúen con las gestiones para que la afición jarocha tenga equipo profesional otra vez."Ojalá, porque esta afición… a mí me tocó jugar aquí, es una afición muy noble, una afición qué siempre voy a estar agradecido con todos los jarochos porque me apoyaron, yo hice un buen torneo aquí, por burros perdimos contra Pumas. Ojala que siga luchando el Gobernador (Cuitláhuac García) porque traigan una franquicia a Veracruz", finalizó.