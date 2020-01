Los jóvenes se brincaron un retén de la policía, huyeron y fueron perseguidos

Mediante un video publicado en redes sociales se dio a conocer la intervención de un vehículo particular en el que viajaba una pareja de jóvenes, en dicho video se muestra que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizan múltiples detonaciones de arma de fuego durante dicha intervención.



Según la información obtenida por este medio de comunicación, los hechos iniciaron alrededor de las 4:05 horas del pasado martes 28 de enero, cuando personal de la SSP mantenía un puesto de seguridad a la altura de la entrada al fraccionamiento La Pradera.



En ese momento se le marcó el alto a un vehículo marca Jeep color naranja del cual su conductor ignoró las indicaciones de los uniformados y se dio a la fuga abalanzando la unidad en contra del personal policial.



Ante dicha acción, los uniformados comenzaron a pedir apoyo vía radio a las demás unidades, iniciando así una persecución sobre Lázaro Cárdenas con dirección a Banderilla.



Al escuchar la solicitud de apoyo, algunas unidades que se encontraban realizando recorridos en la zona, trataron de cerrarle el paso a la altura del Puente Murillo Vidal utilizando las unidades para tratar de detenerlo.



El conductor del vehículo Jeep continuó avanzando a exceso de velocidad y logró esquivar las patrullas subiendo al Puente que conduce hacia Murillo Vidal; sin embargo ya se encontraba otro puesto de control bloqueando el paso con dirección al centro de la ciudad.



Ante esto, el joven que conducía el Jeep color naranja, tomó el retorno ubicado a unos metros del MIX y regresó hacia Lázaro Cárdenas para continuar su huida.



Gracias a qué los uniformados mantuvieron en todo momento comunicación vía radio, cuando los jóvenes que se daban a la fuga llegaron a la altura de la Estancia Garnica ya había varias unidades cerrando el paso.



Fue en ese lugar en dónde, al percatarse de que no disminuía la velocidad y al desconocer la razón por la cual se daban a la fuga, los elementos policiacos dispararon alrededor de 20 ocasiones de manera disuasiva para evitar que fueran arrollados.



Al escuchar las detonaciones y ver que el camino estaba bloqueado por las patrullas, los jóvenes se detuvieron sobre Lázaro Cárdenas con dirección a Las Trancas.



Los uniformados solicitaron que bajaran del vehículo a lo que también se negaron, fue hasta que se utilizó gas lacrimógeno que decidieron abrir las puertas de la unidad y bajar.



Tanto el joven que conducía, de 25 años de edad y su acompañante, una joven de 23 años, fueron llevados a las instalaciones del Cuartel de San José.



Al realizar una inspección a la unidad fue encontrada hierba seca con las características similares a la mariguana de estos hechos no se reportaron personas lesionadas, tampoco daños al vehículo Jeep tipo Wrangler color naranja.