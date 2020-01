Los mismos homosexuales niegan que los agredamos, dice el Frente por la Familia

El presidente del Frente Nacional por la Familia (FNF) en Xalapa, Ignacio Guadarrama Ramírez, afirmó que nunca ha existido ningún tipo de discriminación, ni ataques a los integrantes de la comunidad LGBTTTI.



"No ha habido ninguna discriminación, ningún ataque a las personas homosexuales. Mis hijos tienen amigos homosexuales y entran a la casa, y los saludo, y los respetamos porque son únicos e irrepetibles".



En ese sentido, dijo no estar en contra de las relaciones con personas del mismo sexo, sino que lo único que les inconforma, es ver acciones inapropiadas.



"Que vivan su intimidad, es muy respetable, lo único que no queremos es que se legalicen los matrimonios igualitarios. No discriminamos a nadie".



Asimismo, consideró que las agresiones hacia la comunidad LGBTTTI, se originan entre ellos mismos.



"La verdad son rumores. Yo he platicado con homosexuales y les he preguntado si se sienten agredidos, nos han dicho que no, ellos mismos a veces en sus comunidades se agreden. Yo no he notado que haya agresiones ni de instituciones, ni de instituciones como la iglesia, ni del Frente".



Cabe destacar que este día, integrantes de la Coalición Estatal Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), se pronunciaron en contra del movimiento Frente Nacional por la Familia (FNF), además de los grupos de ultra derecha, conservadores y religiosos, por los mensajes negativos que envían a la sociedad respecto a matrimonios igualitarios y posibles reformas al Código Civil.