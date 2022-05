Los mismos trabajadores del Acuario denunciaron anomalías: PMA

Ya son tres la denuncias que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) recibió en contra del Acuario de Veracruz. De acuerdo al titular de la dependencia, Sergio Rodríguez, la última surgió por declaraciones de los mismos trabajadores del recinto.Entre las irregularidades que señalan se encuentra presunta negligencia en la atención de un manatí que murió, además de otras relacionadas con el manejo de la fauna marina y silvestre.Además, se refuerza la sospecha del tráfico de las especies del Acuario de Veracruz.“Nos hablan de tortugas, de peces que han sido extraídos, muchos de ellos, muertos por no manejarlo de manera correcta y sustituido por otras especies, que esto es algo de lo que hemos venido hablando a simple vista no nos damos cuenta, pero si existe sustitución de este tipo por enfermedad, también se puede dar por venta”.En entrevista, el Procurador aseguró que los empleados del Acuario de Veracruz, han respaldado la intervención de la dependencia estatal.“Los trabajadores aplauden la intervención del Estado porque este tipo de irregularidades y muchas más, suceden de manera periódica en el Acuario de Veracruz. Hace la denuncia sobre una boa recuperada en la zona de Los Tuxtlas y que según la denuncia ha sido tratada de manera inadecuada con una luz que no es la técnicamente que se debe utilizar para tenerla en vigilancia”.El plazo para la entrega de la información solicitada por la PMA al Acuario de Veracruz vence este viernes y una vez que sea entregada se realizarán las investigaciones para esclarecer las dudas.“Esta denuncia dio paso a que abriéramos un nuevo expediente con la información que nos va entregar el acuario podemos iniciar una investigación, revisar. Con este sería el tercero en contra del acuario”.Afirmó que si es necesario contratar especialistas externos para realizar una necropsia al manatí que murió y determinar si hubo negligencia.