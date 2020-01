Los “mochos” se van con el amante el fin de semana y luego a la Iglesia: Activista LGBT

A pesar de las amenazas de los grupos religiosos pro familia, la reforma al Código Civil de Veracruz avanzará, afirmó la presidencia de la Asociación Soy Humano, Jazziel Bustamante, al tiempo que lamentó las agresiones de las que han sido objeto en Veracruz y Boca del Río.



Y es que tras el anuncio de los foros a realizarse en el marco de la discusión de la reforma, se han presentado diversas advertencias de violencia, principalmente en la zona conurbada, no obstante, no hay temor.



"Son más mochos acá en Veracruz y Boca del Río, se van con el amante los fines de semana y entre semana están en la Iglesia, es muy de los jarochos y los jarochos. Yo no les tengo temor, pueden patalear, gritar, llorar, yo no les tengo miedo".



La activista por los derechos humanos, aseguró que en el capítulo del matrimonio igualitario no hay nada que discutir, toda vez que ya hay precedentes en esta materia en 20 Estados y el Congreso del Estado, debe aprobar ya esta reforma.



"Esta bien que los incomode pero Iglesia y Estado son asuntos separados, no vamos a ceder a que diga que no se pase porque es un asunto de derechos humanos, el tema del matrimonio civil igualitario es un tema ya ganado, ya no hay nada que debatir, 20 estados lo garantizan, Veracruz está rezagado en ese tema".



Asismismo, recordó que la Legislatura Local tienes tres recomendaciones por el tema de uniones entre personas del mismo sexo, por ello, destacó que es un tema ganado.



El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación han llamado a los diputados a legislar en torno a este tema.



"Ya tiene tres llamados el congreso de Veracruz, uno de la CONAPREP, uno de derechos humanos y uno de la Suprema Corte", dijo Jazziel Bustamante.



Afirmó que en lo personal ha recibido amenazas por su actividad a favor de la igualdad en el matrimonio, sin embargo, continuarán con las acciones, participarán en el foro a realizarse en Boca del Río y de suspenderse por las amenazas, llegarán a Xalapa.