Los países más poderosos han acaparado vacunas contra COVID-19

Para que se pueda lograr el control de la pandemia es necesario inmunizar a la mayoría de la población en el mundo, pero a la fecha, faltan muchas personas por ser inoculadas ya que los países más poderosos han acaparado las dosis de vacunas, señaló Ada Guzón Camporredondo, directora del Centro de Desarrollo Local y Comunitario de Cuba.Indicó que, aunque haya naciones que tengan a su población con esquema completo, si faltan otras, entonces “no se hizo nada”.Señaló que es necesario pensar en África, pues ese continente “está peor. En África no se sabe ni lo que ha pasado”, apuntó.Guzón Camporredondo urgió a que las autoridades de todas las naciones piensen como mundo, no como países en lo individual, para que se logren establecer las relaciones armoniosas que permitan que el planeta sea vivible.Indicó que, en todas partes, como en Cuba, se siguen realizando más investigaciones, se piensa en nuevos componentes que hagan frente a las nuevas variedades y ahora se debe ver cómo llevar las vacunas a los países en donde hacen falta.Agregó que, aunado a ello, se deben emprender campañas de concientización de la población para que conozcan y sigan las medidas preventivas que permitan evitar que se siga complicando la situación.Mencionó que en Cuba se han desarrollado seis tipos de biológico, entre ellos Soberana 01, Soberana 02 y Soberana Plus, y toda la población de dos años en adelante ya está vacunada.Resaltó que en la isla se siguen produciendo vacunas no sólo por la posibilidad de vender, sino de donar a las naciones que las necesitan.