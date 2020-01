De nueva cuenta, Julio César Chávez Jr. vuelve a causar polémica con sus declaraciones en redes sociales. Esta vez, el hijo de la leyenda realizó comentarios desafortunados acerca de la situación económica del país, refiriéndose a las personas de escasos recursos.



Sus declaraciones fueron, “si yo fuera López Obrador diría: 'todos los pobres que no tienen para comer, tienen derecho a los billetes falsos. Que alguien les haga billetes falsos y ya tienen para comer, no tiene nada de malo, a fin de cuentas los hacen unas máquinas”.



No es la primera vez que Chávez Jr se ve inmiscuido en polémicas declaraciones hechas en redes sociales. Semanas atrás también mencionó que podría vencer por nocaut a Connor McGregor.