“En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14, último párrafo).Aquellos que se han dedicado a estudiar y a laborar en el campo del derecho penal, pueden perder de vista los principios generales del derecho, ya que la Constitución Política del país ordena que se eche mano de ellos a falta de la ley.Ahora bien, si se tiene presente que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable y que el tipo penal es un instrumento legal, resulta fácil comprender que si no existe una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, entonces no hay nada más que hacer, ya que no hay delito sin ley previa (Nulum crimen sine praevia lege).En los juicios del orden civil, en cambio, a falta de ley, la sentencia definitiva se fundará en los principios generales del derecho. Aclaramos que la expresión “los juicios del orden civil” se refiere no solamente a los juicios que se derivan del ordenamiento jurídico civil, sino a todos aquellos que no son de índole penal.Entre los productos que resultan del trabajo en los medios de comunicación social, ocurre, a veces, que aparecen expresiones como la siguiente “En tal o cual ley no sólo hay lagunas, sino océanos”. Dichas expresiones aparecen pues, quienes la emiten. ignoran el principio de la plenitud hermética del derecho. En los juicios del orden civil, las lagunas de ley se colman (deben colmarse), en primer término, apelando a los principios generales del derecho. Pero...El tema que abordamos el día de hoy, lo convierte en problema José Luis Soberanes Fernández en su libro Los principios generales del derecho en México. Un ensayo histórico. (2001). El problema está planteado en los siguientes términos:“...debemos mencionar que el jurista contemporáneo es sumamente legalista, lo cual significa que pretende que todos los problemas jurídicos encuentren solución en la ley promulgada y vigente; quizá por pereza mental se niegue a abrevar en otras fuentes del derecho como pueden ser la doctrina, los principios generales del derecho o lo que puede resultar más caótico, los tratados internacionales o la jurisprudencia; con lo cual, evidentemente el trabajo profesional de tal jurista contemporáneo, y particularmente en nuestro solar patrio, se ha visto terriblemente empobrecido en los últimos años.”En el acto mismo de leer el texto trascrito nuestro pensamiento se vio invadido por las teorías jurídicas contemporáneas: positivistas y transpositivistas (jusnaturalistas y constructivistas). Aunque la invasión comenzó por obra y gracia del positivismo jurídico y una de sus más conocidas manifestaciones: “La ley es dura, pero es la ley”. En su origen, aquello que hoy llamamos principios generales del derecho, se les denomino principios naturales o principios del derecho natural.En cualquier caso, el positivismo jurídico no consiste tanto en negar el derecho natural cuanto más bien en desconocerlo, o en negar la posibilidad de que lo conozcamos. Puede que lo haya –viene a decir–, puede que haya un derecho natural, pero... ¿cómo accedemos a él?Esto es lo típico del positivismo: un agnosticismo. Como dicen los agnósticos, puede que Dios exista, pero no tenemos ningún canal de acceso. Desprecian la Revelación por la que Dios mismo tiene una confidencia con nosotros, acerca de lo que nos conviene saber de Él y de nosotros mismos; y desprecian también el esfuerzo que la razón natural puede hacer para enterarse de las cosas divinas.Mas, estábamos errando el camino, pues Soberanes Fernández al plantear el problema no está escudriñando en las teorías jurídicas, sino en la historia y lo que señala no es como son las cosas del derecho, sino sencillamente afirma: así están las cosas entre los juristas contemporáneos.¿Un estado de pereza mental? Llamó nuestra atención la aseveración de que el estado de cosas actual ocurriera, no por una deficiencia teórica, sino que, Soberanes Fernández, sospecha que se da por “pereza mental” y, por tal, entendimos que los juristas se niegan a pesar el pro y el contra de los asuntos que se traen entre manos a la luz de otras fuentes del derecho, diferentes de la ley vigente.A sabiendas de que todo término se compone con dos elementos, el vocablo o expresión y el concepto significado, seguimos al autor citado, quien ante la expresión “principios generales del derecho” se pregunta por su significado y propone una respuesta doctrinal:Los principios generales del derecho son “aquellas normas fundamentales o esenciales que inspiran y orientan al conjunto del ordenamiento jurídico, las cuales se encuentran explícita o implícitamente dentro de éste, y tiene la función primordial de integrar el propio ordenamiento jurídico supliendo las omisiones de la ley” (José Ovalle Fabela, citado por José Luis Soberanes Fernández).No obstante, el jurista e historiador del derecho, considera que una cuestión muy importante es el apuntar la relación que existe entre los principios generales del derecho y las reglas del derecho, que si bien son distintas guardan una muy estrecha relación con ellos. Y, Soberanes Fernández aclara su explicación con las siguientes palabras: “En efecto, los principios son conceptos o normas fundamentales y abstractas, tienen un significado filosófico, mientras que las reglas son locuciones concisas y sentenciosas que guardan más un sentido jurídico.Conviene no perder de vista el objeto del trabajo de José Luis Soberanes Fernández, el cual es dar a conocer un catálogo de reglas del derecho, entre otras razones, son el camino más seguro y rápido para llegar a los principios generales del derecho. Un ejemplo: Advocatus ratione, non probris certare debet. (El abogado debe alegar con razones, y no con denuestos).