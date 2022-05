Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia: Lorenzo Córdova

Los problemas estructurales que enfrentan países con gobiernos emanados de elecciones libres y legales, no se resuelven con autoritarismo ni con discursos y prácticas que prometen efectividad a costa de retrocesos en materia democrática.Al señalar lo anterior, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), reconoció que actualmente, la democracia es cuestionada por su capacidad de gobernar a las sociedades contemporáneas ante la persistencia y agravamiento de los problemas estructurales que afectan a la mayor parte de los países.Entre los problemas que no han podido resolver gobiernos emanados de proceso electorales democráticos, mencionó la pobreza, la mala distribución de la riqueza, la violencia, el acceso inequitativo a los servicios de salud, la débil protección del medio ambiente y la corrupción.“Sin duda, los problemas que la democracia no ha podido solucionar generan descontento e inconformidad con gobiernos emanados de elecciones libres y legales. La ciudadanía pierde interés en las elecciones porque constata que sus problemas y necesidades lejos de resolverse, en algunos casos, se agudizan”.Y esa inconformidad, añadió, se agrava con el avance de discursos y prácticas que prometen efectividad a costa de retrocesos en materia democrática, a cambio de libertades o de socavar los complejos sistemas electorales que se han construido para garantizar contiendas democráticas en la renovación de los cargos públicos.Aseveró que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia.“Defender la democracia con más democracia es un reto intelectual, cultural, político, institucional y moral”.Por ello, anunció que México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral, cuyo eje temático central será el papel de los organismos electorales en el fortalecimiento de las democracias.Dijo que se trata de un esfuerzo de organismos internacionales y autoridades electorales de diferentes países para hacer una reflexión y buscar soluciones ante las problemáticas que enfrenta la democracia en los tiempos actuales.