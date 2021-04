Los ricos acabaron con la laguna del Farallón, “no sabemos cómo sobrevivir”

Aunque el Gobierno del Estado y el Organismo Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) investigan las causas de la desecación en la laguna El Farallón, en el municipio de Actopan, habitantes de la zona exhibien los lugares de donde se ha sustraído el agua para riego de cultivos y crianza de ganado que son propiedad de personas adineradas.



Además, La Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental (LAVIDA) pide investigar la posible participación de mineras extranjeras que buscan explotar los recursos de la zona.



En un recorrido por el lugar, los lugareños exhibieron diversos canales que se abrieron en el cuerpo de agua, así como las mangueras que todavía se encuentran en el lugar y que atraviesan la carretera Poza Rica-Veracruz para surtir a una granja.



Además, pescadores de la zona advierten que es inminente que la laguna se extinga, lo que ocasionará la muerte de fauna en la zona, pues no es probable que recupere sus niveles debido a que depende enteramente de la lluvia.



Al respecto, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), María del Rocío Pérez Pérez, mencionó que este asunto es de competencia estatal y que ya se investiga.



“Sobre ese tema es con la (Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente) PMA, quien ya está dando seguimiento a la investigación”, dijo.



Mientras que el titular de la PMA, Sergio Rodríguez Cortés, refirió que personal a su cargo acudió a la laguna y prepara un reporte sobre las razones por las que se secó, lo que harán público en su momento.



El director general del Organismo Cuenca Golfo Centro de la CONAGUA, Pablo Robles Barajas, aunque explicó la semana pasada que la laguna es responsabilidad del Estado al no estar conectada al mar, advirtió que el nivel de desecación no corresponde a la falta de lluvia.



“Hay rastros de unas mangueras grandes que pasaban la carretera, lo que significa que se tenía que haber pedido permiso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, dijo.



Sin embargo, ante reportes de ambientalistas como los integrantes de LAVIDA, las autoridades no descartan que en la extracción del agua estén involucradas mineras extranjeras.



De acuerdo con el ambientalista Guillermo Rodríguez, El Farallón no es la única laguna que ha bajado sus niveles, pues en La Mancha ocurre una situación igual de preocupante y se podrían estar utilizando barrenos para llevarse el agua.



“Estamos defendiendo esa zona, Actopan y Alto Lucero. Nadie se puede engañar de la época de sequía y estiaje, pero los habitantes nunca habían visto la laguna seca. Se habla de un asunto multifactorial, que tiene que ver con la deforestación y la extracción del agua para ganado.



“Pero en La Mancha, El Llano y Laguna Verde estamos viendo los efectos perniciosos de los barrenos elaborados por las mineras que están en la zona y están afectando el sistema lagunar”, dijo Rodríguez, refiriéndose a empresas como Candelaria Mining Corp, que busca la construcción de una mina a cielo abierto para la extracción de oro en Alto Lucero.



Canales y mangueras



En distintos puntos de El Farallón a la fecha todavía se pueden apreciar los canales que se abrieron para regar sembradíos de maíz.



El agua circulaba hacia las milpas que se encuentran en las inmediaciones, sin embargo, el nivel del agua ya no es suficiente para surtir los sembradíos.



En la laguna también se pueden observar distintas mangueras de decenas de metros de largo para surtir de agua a ranchos y los jardines de viviendas que se ubican en las inmediaciones.



De acuerdo con pobladores de la zona, en los últimos años varios exfuncionarios, principalmente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), han comprado las tierras en donde la laguna perdió terreno.



La desecación se ha registrado desde hace tiempo y personas adineradas han aprovechado para construir en el territorio seco, en donde se pueden observar mansiones con jardines.



Los residentes de El Farallón afirman que el agua de la laguna también se utiliza para regar los patios de esas propiedades.



Además, actualmente las mangueras continúan surtiendo de agua a los ranchos ganaderos de este lugar, en donde pueden apreciarse a las reses pastar y beber del líquido extraído.



Pescadores piden ayuda



Pescadores de la cooperativa Farallón-El Llano, como Ermenegildo Martínez Aguilar, pidieron a las autoridades federales y estatales no olvidar a este sector que depende de la laguna para subsistir.



Explicó que hay 48 socios en esta cooperativa, quienes se quedaron sin trabajo debido a la desecación.



“Estamos en un estado crítico y no sabemos cómo sobrevivir; nosotros nos quedamos en verdad sin nada. La cooperativa ya no tenemos en donde trabajar”.



Agregó que en esta se explotaba la mojarra tilapia, la cual vendían en el propio municipio o pescaban para autoconsumo.



“El agua la saquearon las personas adineradas que viven alrededor de aquí para riego de cultivo y engorda de ganado (…); no podemos decir nombres, pero la investigación debe de determinar”, lamentó.