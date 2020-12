Los Súper Caracoles, al igual que otros grupos musicales, tuvieron que buscar alternativas para tener un ingreso después de ser uno de los sectores que se vieron afectados por la pandemia COVID-19.



En esta ocasión en solidaridad con sus compañeros del gremio, decidieron lanzar la iniciativa "Palomazo con la banda", esto, con la intención de ayudar a marimberos, mariachis, músicos callejeros que día a día salen a trabajar en las vialidades de la Capital del Estado.



"Se trata de echarnos la mano en estos tiempos difíciles, en estos tiempos complicados. Si algo podemos cooperar Los Caracoles con nuestros amigos y colegas, es echarnos la mano, y más que eso, es echarnos la mano nosotros", dijo el vocalista del grupo musical, Roberto Contreras "La Sombra".



Celebrando también 45 años de trayectoria y reconocimiento nacional e internacional, refirió que la gente continúa bendiciéndolos con su cariño y apoyo.



"Los Caracoles cumplimos este año, 45 años. La gente durante 45 años nos ha bendecido, y cómo no salir a bendecir a tu hermano, cómo no salir a bendecir a aquél que todos los días se la rifa y pone su mejor ánimo, su mejor entusiasmo para alegrar esta calle del centro de la ciudad".



Recordó que, tras 9 meses sin trabajo, y al ser originarios de Rinconada, tuvieron que vender antojitos para tener ingresos y subsistir.



Reiteró el llamado al gobierno estatal y ayuntamientos, el contemplar firmas de contratos y pagos de estos a los grupos que existen en la entidad, para que estos, cuando se reactiven los eventos masivos, puedan cumplir y ofrecer sus servicios, ya que dijo, dicha medida, ayudará a los músicos a sobrevivir más meses.



"El llamado es que para que los grupos no salgamos como caballos desbocados a ganarnos la vida haciendo bailes indebidos, pues que nos compren unas fechas, y de ese dinero que nos paguen, les pagaremos a nuestro equipo y aguantar. Creo que es una propuesta viable y que no daña a nadie, no es hacer politiquería. Durante 45 años Los Caracoles no hemos vivido de la limosna, hemos vivido a costa del trabajo. Tenemos el cariño de la gente, y pues si el gobierno no nos apoya, pues no hay problema".



También, invitó este próximo 31 de diciembre al concierto de Los Súper Caracoles de manera virtual que se realizará a través de sus redes sociales.