Los tres finalistas por Rectoría UV, con trayectoria “notable y destacada”

La Junta de Gobierno dará énfasis a los criterios de liderazgo, trayectoria y sobre todo gobernanza para elegir al nuevo Rector de la Universidad Veracruzana, consideró el exrector Víctor Arredondo Álvarez.



En entrevista por TeleClic.tv, con el director general de alcalorpolitico.com, Joaquín Rosas Garcés, Arredondo Álvarez calificó como “notable y destacada” la trayectoria de los tres aspirantes finalistas en cada uno en sus respectivos campos de estudio: Martín Aguilar Sánchez en las ciencias sociales; Héctor Coronel Brizio en las matemáticas y Jorge Manzo Denes en las investigaciones cerebrales.



Si bien los tres candidatos reúnen el perfil académico, Víctor Arredondo recalcó que la Universidad necesita estabilidad y gobernanza para desempeñar sus funciones; siendo un elemento asociado a que la persona seleccionada cuente con la templanza para tomar decisiones serenas en situaciones complejas.



Esto implica de parte del nuevo Rector arrojo y visión, que ante los conflictos piense antes de actuar y no proceda “de bote pronto” ni “nade de muertito”.



“Tenemos tres perfiles, uno en Ciencias Políticas, otro en Matemáticas y otro en Neurociencias e investigaciones cerebrales y se seleccionaron no sólo por su formación académica, sino la trayectoria docente a lo largo de su carrera académica”.



En el caso de Martín Aguilar, Arredondo Álvarez destacó que el académico siguió de cerca los movimientos sociales en el país, la igualdad de género en la sociedad y el respeto a los derechos humanos y una propuesta para descentralizar la UV.



“Se ve su vocación social. Quiere llevar a que la Universidad esté más presente en la sociedad, en su entorno local y demás y es un elemento crucial en la labor de la Universidad”.



Sobre Héctor Coronel Brizio, Arredondo Álvarez señaló la formación del académico en las matemáticas y su aplicación en las tomas de decisiones y elegir una respuesta óptima.



Éste presentó cuáles representan los grandes desafíos de la situación actual, con indicadores cualitativos y cuantitativos de la Universidad; bajo un análisis de las funciones sustantivas de la institución.



En cuanto a Jorge Manzo, Víctor Arredondo comentó que el neurocientífico plantea sus propuestas desde la perspectiva del Programa de Desarrollo 2020-2030 de la UV.



Por lo anterior, observa la necesidad de un “Cambio de Paradigma” para renovar las metas de progreso en la Universidad y enfrentar el reto de la pandemia en la UV.



El Exrector además reconoció las propuestas de las mujeres aspirantes inscritas en el proceso de renovación de la Rectoría; aunque observó que un punto relevante en la elección del nuevo rector radica en las trayectorias individuales de los integrantes de la terna finalista.



“Lo que han venido haciendo en el cúmulo de tiempo, el nivel de contribución de cada uno en el campo de trabajo, son juicios cualitativos, complejos y motivo de análisis y de discusión al interior de la Junta”.



Señaló que dentro del tema de la igualdad de género, la sociedad no debe conceder un nivel jerárquico a una mujer como una “concesión graciosa” o por “ser mujer” sino por el talento y mérito profesional de cada una de ellas.



Explicó que a partir del 2000, cada vez más mujeres ingresaron a la UV, con los mejores puntajes de admisión, con un 57 por ciento de egresos de mujeres, una menor tasa de deserción y una mayor persistencia en la carrera.



Sobre las propuestas de un Hospital Universitario, Arrendondo Álvarez puntualizó que dicho proyecto es difícil de sostener, principalmente por la dificultad de generar cuotas de recuperación para su manutención.



“Y hay varios ejemplos de universidades públicas en el país que se metieron a lo de los hospitales, fracasaron, perdieron mucho dinero” explicó.



Arredondo Álvarez se desligó de supuestos “tratos” con el Gobierno Estatal pero sí admitió que cumplieron con el pago de las aportaciones de la UV y con la liquidación de adeudos anteriores de la institución.