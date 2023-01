Los veracruzanos no nos sentimos seguros en ningún municipio, critica PAN

La senadora Indira Rosales, acompañada de miembros del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) recriminó los hechos violentos que han ocurrido a principios del año en Veracruz y calificó también el inicio de este 2023 como el segundo más violento del actual Gobierno Federal.“Desde que MORENA gobierna la entidad, hay que decirlo, ha habido más de 320 feminicidios en Veracruz y tan sólo en el país en estos primeros 13 días hubo mil homicidios, convirtiendo al 2023 en el segundo arranque de año más violento del actual Gobierno Federal”.Rosales resaltó los casos de homicidios y feminicidios que han ocurrido en estos primeros días del 2023, ante lo que aseguró los veracruzanos no se sienten seguros en ningún municipio de la entidad.“La semana pasada en Córdoba fueron asesinados policías estatales, esto es verdaderamente inaceptable y preocupante. Nos demuestra una vez más cómo los veracruzanos no nos encontramos seguros en ningún municipio de la entidad. En los primeros 13 días de este año fueron asesinadas 44 personas, lo cual posiciona a Veracruz en el lugar número 10 en lo que va de 2023, de acuerdo al conteo que está realizando la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.Ante esta situación, la senadora reiteró el apoyo del PAN a MORENA para reestructurar la estrategia de seguridad.“Veracruz en esta administración no ha bajado de los primeros lugares por el delito de feminicidio”. Recordó que en lo que va del 2023 han ocurrido 6, cifra que podría aumentar para el día 20 de enero cuando lo comunique el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).“El repetir que vamos mejorando en las cifras no lo vuelve una realidad. Necesitamos fortalecer a las policías municipales, necesitamos que la Policía Estatal se fortalezca”, comentó la Senadora.Sostuvo también que lo que han visto en el Estado es que la estrategia de seguridad recae totalmente en la Guardia Nacional; “agradecemos que esté la Guardia Nacional en la entidad, lo hemos reiterado siempre; sin embargo, necesitamos seguir formando más policías a nivel estatal que justamente sean ellos los que lleguen a todas las localidades del estado y en los municipios donde no hay policías municipales”.Por otra parte, celebró el regreso del presupuesto para policías municipales y estatales, aunque recordó que este disminuyó a mil millones de pesos para todo el país, cuando antes constaba de 14 mil millones de pesos.“No tenemos nosotros alguna garantía o dentro del presupuesto se encuentra destinado cuánto recurso se vendrá para la Policía Estatal de Veracruz o incluso para cada una de las policías municipales… ahí también sigue siendo un presupuesto que no sirve, que es incipiente y que bien podría irse únicamente a los estados del norte o del centro del país y nosotros quedarnos sin presupuesto porque no hay reglas de operación claras”, dijo Rosales.Por otro lado recriminó el número de elementos de la Guardia Nacional que se han destinado recientemente a reguardar el metro de la Ciudad de México, mientras existe la inseguridad y la necesidad de estos elementos en los demás estados de la República.