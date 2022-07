Los Yunes dejaron solo y a su suerte al exfiscal Jorge “N”: MORENA

El exfiscal general del Estado, Jorge “N”, sólo sirvió a los intereses de un grupo político, al de los Yunes, quienes luego de su detención el día de ayer lunes en el Estado de Oaxaca, lo dejaron sólo y a su suerte, expresó el Secretario de Organización del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Yair Ademar Domínguez Vázquez, al referir que la “familia de El Estero no ha asomado la cabeza”.Durante entrevista, donde reconoció la labor de las fuerzas federales y estatales para esta detención, luego de que el exfuncionario se encontrara casi tres años prófugo, dijo que quienes acudieron en su defensa a Pacho Viejo, fue el grupo jurídico del Partido Acción Nacional (PAN) y algunos legisladores de ese partido.“Siempre trabajó y respondió a esos intereses particulares. Aquí se ve el abandono que le dio el equipo político de los Yunes, a quien fue muy servil para ellos durante los dos años del bienio y durante casi un año de administración morenista, antes de que fuera removido del cargo por el incumplimiento de uno de los requisitos para ser Fiscal”, recordó.De igual modo, Ademar Domínguez sostuvo que con esta captura quedó claro y en evidencia que tanto los Yunes “a quienes servía” y con todos con quienes se codeaba y vociferaban que eran sus amigos y cómplices, hoy lo dejaron sólo y no han aparecido.A decir del líder morenista, con estas acciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Veracruz gana la justicia, la cual ahora se garantiza con un mensaje muy claro e importante para los ciudadanos, de que en Veracruz se aplica la Ley sin distingo, por lo que aunque se escondan y se den a la fuga, tarde o temprano la justicia llega.Al cuestionarle si con esta acción se cumplía con la revancha política morenista, dejó en claro que la justicia no se utiliza con fines políticos.“Lo que se hace es dar cumplimiento a la Ley, garantizar el Estado de Derecho y que quien cometió un ilícito responda por ellos y eso es lo que está haciendo la FGE junto con las instituciones correspondientes: garantizar la Ley. Eso implica que Jorge ‘N’ sea detenido y se cumpla un proceso conforme a Derecho”, asentó.Para finalizar, Yair Ademar destacó que hoy que el grupo político de los Yunes deja abandonado a su exfiscal, se comprueba que así pagan el servilismo de quien nunca fue fiscal de los veracruzanos y sólo obedeció órdenes de su grupo político.