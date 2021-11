Lotes baldíos son nido de víboras, se quejan en fraccionamiento de Medellín de Bravo

Habitantes del fraccionamiento Puente Moreno se quejan por el descuido en que se encuentran terrenos privados, los cuales se han convertido en un punto de reproducción de reptiles, al grado que las víboras se meten a las casas contiguas a los predios en desuso.Los vecinos señalan que ya han dirigido a la urbanizadora propietaria de los terrenos, sin que tengan respuesta pero están desesperados porque cada vez son más frecuentes los casos de estos reptiles que salen de la maleza.“Hemos matado tres víboras. Ya se le han metido víboras a sus casas. Son de esas víboras que te espantan, son grandes. Queremos hacer responsables de cualquier cosa que pase. Si en la noche se atraviesan y pasan las víboras en bolita, ya nos cansamos de estar suplicando y no tenemos por qué estar suplicando. Es el deber de ellos tener limpio. La problemática es de la urbanizadora de Javier Barquín”, explicó Hortensia Lagunes, jefa de manzana del Circuito Tortugas.Esta problemática se replica en todo el fraccionamiento en donde existen predios baldíos, en donde la maleza incluso impide que se pueda caminar por las banquetas, por lo cual deben transitar por la calle, poniendo en riesgo la vida.Las paradas de los camiones también están tapadas por el monte, lo cual representa peligro para quienes esperan el transporte, porque se pueden presentar asaltos.“No se puede en las banquetas, hay que bajarse donde hay charcos de agua porque no tenemos alcantarillas”, insistió Hortensia Lagunes.“En aspecto, peligro, incomodidad, no es justo. No podemos caminar por las banquetas, si está lloviendo o basura, no puede ser libre de usarlas en todo el día”, agregó Alma Ruiz, también vecina.Desesperados, los vecinos hacen un llamado urgente a los propietarios de los lotes porque el abandono en que los tienen, pone en riesgo la tranquilidad y salud de quienes habitan en esta zona.