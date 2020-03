Lucha de Winckler ante Suprema Corte impide nombrar nuevo Fiscal de Veracruz

La convocatoria para la elección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, será emitida por la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el recurso que presentó el fiscal removido, Jorge Winckler Ortiz, por su separación del cargo.



El diputado presidente de la referida comisión, José Manuel Pozos Castro, añadió que la actual encargada del despacho, Verónica Hernández Guadáns, sí puede participar en el proceso de elección.



“Tiene toda la libertad y las facultades para participar y ser titular, no hay ningún problema, no tiene impedimento legal para participar”.



Expuso que ya se está diseñando la convocatoria para ver los perfiles y que quede perfectamente analizada, sin embargo, aún no hay fecha para emitirla ni un término para hacerlo.



Lo qué hay, agregó, es un “detalle” que falta por emitirse.



“No me han informado todavía pero la Suprema Corte habrá de determinar una inconformidad que hay para que nosotros, como comisión de Procuración de Justicia, podamos emitir la convocatoria respectiva y se pueda nombrar oficialmente a quien habrá de ocupar la Fiscalía General del Estado”, concluyó.