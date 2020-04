Lucha para contrarrestar efectos de cambio climático es inaplazable: Diputada

La diputada local por el distrito XXIII, Margarita Corro Mendoza, quien tiene la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático señaló que la lucha para contrarrestar los efectos de cambio climático es inaplazable, pues es algo que ya está afectando a los seres humanos.



Recordó que ella es de Cosamaloapan, en donde en verano se alcanzan temperaturas de hasta 50 grados, lo cual ya no es propio para la vida humana, pero si no se toman medidas drásticas llegará el momento en que no habrá punto de vuelta.



Mencionó que por ello actualmente se ha trabajado mucho por acabar con los plásticos de un solo uso y los productos de unicel, el cual es muy nocivo porque tardan cientos de años en desintegrarse.



Comentó que ya no es aceptable que alguien haga una fiesta o vaya a una reunión y use un vaso desechable, pues esto genera una gran cantidad de basura.



Indicó que de manera personal considera que se debe crear conciencia entre la población, de manera que desde la casa se haga un esfuerzo en reducir los residuos sólidos.



Señaló que los artículos de plástico de un solo uso en su momento facilitaron la vida de la población, pero ahora no es aceptable seguirlos usando ni se puede permitir, porque el planeta ya no resiste más contaminación.



Mencionó que el cambio climático es una realidad, pero depende de todos trabajar para combatirlo.